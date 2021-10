Das sind die "Neuen" aus Schwaben im Bundestag

Von der CSU kommen die sechs Direktkandidaten und -kandidatinnen, die ab der konstituierenden Sitzung heute offiziell die schwäbischen Wahlkreise im Bundestag vertreten. Dazu kommen neun verschiedene Listenkandidaten für die Grünen, die SPD, FDP, AfD und die Linke. Für vier schwäbische Abgeordnete ist die konstituierende Sitzung am Dienstag die Bundestags-Premiere.

Von Augsburg ins Bundestags-Bootcamp: Maximilian Funke-Kaiser (FDP)

Für die FDP sitzt ab heute der 28-jährige Maximilian Funke-Kaiser im Bundestag - über die Landesliste gelang ihm der Einzug ins Parlament - als einer der jüngsten schwäbischen Abgeordneten. Einsetzen möchte er sich vor allem für die Digitalisierung: "Leider haben wir hier in den letzten Jahrzehnten Stillstand erleben müssen. Wir sehen, dass sich das nun auch auf den Wirtschaftsstandort Deutschland niederschlägt." Angefangen bei der digitalen Infrastruktur bis hin zur Digitalisierung von Behörden gebe es "viel, was sich ändern muss". Zur Vorbereitung auf sein Mandat habe er, wie alle neuen Abgeordneten, ein "Bootcamp" durchlaufen, um auf den Alltag in Berlin vorbereitet zu sein.

Mechthilde Wittmann (CSU): Parlament liegt in der Familie

Mit Mechthilde Wittmann (CSU) zieht eine ehemalige Integrationsbeauftrage des bayerischen Landtages in den Bundestag ein. Die 53-Jährige hat im Wahlkreis Oberallgäu das Direktmandat gewonnen und ist damit Wahlkreis-Nachfolgerin von Entwicklungsminister Gerd Müller. Schon Wittmanns Vater saß im Bundestag, mehr als 25 Jahre lang.

Wichtige Ziele sind für Wittmann das Überwinden der Corona-Pandemie und der Folgen für Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsplätze: "Und natürlich werden die Bedürfnisse meiner Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis im Vordergrund stehen: die Weiterentwicklung des Mittelstandes, die Frage der Fachkräfte und Ausbildungsplätze, die besondere Situation der Landwirtschaft und Obstbauern in unserer Region, der Erhalt unserer besonderen Naturschönheit sowie die Themen des Tourismus, der auch ein Standbein unserer Bevölkerung ist." Außerdem liegen Wittmann die Themen Innere Sicherheit, Stabilität in der Gesellschaft, Pflege und Alterssicherheit und "ganz elementar die Frage der Nachhaltigkeit" am Herzen.

Die ersten Wochen in Berlin waren für Mechthild Wittmann spannend, wie sie dem BR schrieb: "Es ist eine große Zeit des Umbruchs, die aber auch Chancen bringt. Die Unterstützung aus der Verwaltung ist enorm, die Arbeitsfähigkeit grundsätzlich sehr schnell hergestellt. Nun gilt es kompetente und empathische Mitarbeiter in Berlin und im Wahlkreis zu finden, um auch schnell die anfallenden Themen bearbeiten zu können."

Christoph Schmid (SPD) möchte den ländlichen Raum stärken

Mit Christoph Schmid zieht aus dem Wahlkreis Donau-Ries ein schwäbischer Sozialdemokrat in den Bundestag ein. Über den neunten Platz auf der SPD-Landesliste schaffte es der Bürgermeister von Alerheim ins Parlament. Nach den Sondierungen mit FDP und Grünen steckt die SPD dort aktuell in den Koalitionsgesprächen - die Schmid als "aufregend und arbeitsreich" beschreibt. Stark machen möchte sich der SPD-Mann aus Alerheim in Berlin vor allem für den ländlichen Raum, wie er dem BR mitteilte: "Der ländliche Raum braucht bei der Mobilitätswende eigene Konzepte, die sich von den Metropolregionen unterscheiden." Schmid setzt sich für gleichwertige Lebensverhältnisse ein.

Alexander Engelhard (CSU): Von der Öl-Mühle in die Opposition

Alexander Engelhard aus Weißenhorn tritt in breite Fußstapfen: Sein Vorgänger Georg Nüßlein hat seinen Neu-Ulmer Wahlkreis 19 Jahre lang vertreten. Wegen des Korruptionsverdachts in der Maskenaffäre war Nüßlein zurückgetreten und Engelhard hatte sich bei der Abstimmung als Nachfolger durchgesetzt. Per Erststimme (37,2 Prozent) war der 48-Jährige in den Bundestag eingezogen. Der Bundestags-Neuling aus Weißenhorn ist selbständiger Müller und war bisher politisch als Stadt- und Kreisrat aktiv. In Berlin wird der CSU-Mann nun höchstwahrscheinlich in der Opposition sitzen.