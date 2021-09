Das sind die Highlights der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel"

Welche Sorgen treiben die Menschen um? Wie erfinden wir uns neu? Und wo gehen die Wünsche in den Städten und Dörfern auseinander? All diese Fragen will die ARD-Themenwoche vom 7. bis 13. November aufgreifen. Unter dem Motto "Stadt.Land.Wandel – Wo ist die Zukunft zu Hause?" hat heuer der Bayerische Rundfunk die Federführung übernommen.

"In den letzten anderthalb Jahren haben wir mit Corona gemerkt, dass sich die Probleme zuspitzen", sagt BR-Intendantin Katja Wildermuth und blickt dabei beispielsweise auf verwaiste Innenstädte und die Herausforderung Homeoffice. Die Frage nach den "gleichwertigen Lebensverhältnissen" in Städten, Dörfern und Regionen kommt für sie deshalb genau zur richtigen Zeit.

Spielfilme und Dokumentationen zu Stadt und Land

Die Themenwoche wird in allen Programmen der ARD sichtbar sein: in der Mediathek, im Ersten und in den Landesrundfunkanstalten – zum Anhören im Radio, zum Lesen online, und zum Ansehen. Die Mediathek spiegelt dabei nur nicht das Fernsehprogramm wider, sondern bietet auch eigene Formate, etwa zum Dating.

Teil der Themenwoche sind zudem eigens produzierte Spielfilme wie "Das Leben ist kein Kindergarten – Umzugschaos" von und mit Oliver Wnuk. Auch Dokumentationen gehören dazu: "Sind unsere Dörfer noch zu retten?", fragt Olaf Jacobs in der gleichnamigen Doku.

Die Antwort des Produzenten fällt optimistischer aus, als die Frage zunächst klingt. „Ja, ohne Wenn und Aber haben die Dörfer eine Zukunft, wir brauchen sie, es sind tolle Orte“, sagt Jacobs. Doch sie hätten sehr eigene Fragestellungen, die auch eigene Antworten benötigen würden und weniger mit der städtischen Brille betrachtet werden sollten.

Umfrage zu "Stadt.Land.Wandel": Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehr Gestaltungsmöglichkeiten

Antworten will auch eine Umfrage geben, die unter wissenschaftlicher Begleitung eigens für die Themenwoche durchgeführt wurde. Fast 8.800 Bürgerinnen und Bürger haben dabei online ihre Wünsche geäußert.

Die ausführlichen Ergebnisse werden ebenfalls im November vorgestellt, doch die wichtigsten Erkenntnisse stehen schon fest: Nachhaltigkeit und Mobilität treiben viele Befragte um, egal wo sie wohnen. Auch wünscht sich eine große Mehrheit, die Zukunft und den Wandel aktiver mitgestalten zu können, was ebenfalls auf dem Land genauso zu spüren ist wie in den Städten.

ARD-Themenwoche: Großprojekt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Verantwortlich für die Befragung sind die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) und das Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI) des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO).

Aus Sicht von ARD-Programmdirektorin Christine Strobl können nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk und seine Partner ein solches Großprojekt stemmen: "Unsere Reporterinnen und Reporter sind draußen und spüren, was die Menschen bewegt, tragen das zusammen und können dadurch die Gesellschaft auch im Ganzen abbilden", erklärt Strobl.

Aktiv auf Social Media und in den Volkshochschulen

Ein weiteres Anliegen: der Austausch mit Nutzerinnen und Nutzern, besonders auf Social Media. Unter dem Hashtag #typischhier sind alle dazu aufgerufen, in den sozialen Medien etwas zu posten, das typisch für ihr Umfeld ist – egal ob Foto, Video, oder Insta-Story. Dazu wird es unter dem Schlagwort "Stadt.Land.Fakt" viele Infografiken in den ARD-Kanälen geben.

Darüber hinaus sind die 900 Volkshochschulen in Deutschland offizieller Kooperationspartner der ARD-Themenwoche. Und das young-reporter-Projekt ermöglicht jungen Menschen zwischen 14 und 18 Jahren, unter professioneller Anleitung ihre Geschichten zu erzählen.