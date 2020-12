vor 25 Minuten

Das sind die Großbaustellen auf Bayerns Autobahnen

An den Autobahnen in Bayern wird ohne Unterlass gearbeitet – die Großbaustellen von 2020 bleiben zum Großteil auch im kommenden Jahr. Bei einigen Strecken ist Besserung in Aussicht. Auf anderen müssen Autofahrer weiterhin Geduld mitbringen.