Das sind die Folgen des Bahnstreiks in Schwaben

Drei Tage lang, also bis Freitagabend, wollen die Lokführer dieses Mal streiken. Das wird den Bahnverkehr deutschlandweit wieder stark einschränken. Immerhin wurde der Streik dieses Mal rechtzeitig angekündigt, sagt ein Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn in Schwaben. So könnten sich die Fahrgäste besser auf die Situation einstellen als bei den bisherigen Streiks. Und: Andere Unternehmen, die in Schwaben Züge betreiben, werden – wie auch schon in der Vergangenheit – nicht bestreikt.

Go-Ahead und Bayerische Regiobahn fahren

Von Go-Ahead heißt es zum Beispiel, dass die Verbindungen in und um Augsburg bei den vergangenen Streiks weitgehend stabil geblieben seien, etwa die wichtige Strecke Augsburg-München oder Augsburg-Ulm und Augsburg-Donauwörth. Im Allgäu habe es dagegen mehr Ausfälle gegeben. Zudem sei man abhängig von den Fahrdienstleitern der DB. Wenn die auf den Strecken streiken, die auch Go-Ahead nutzt, wirke sich das natürlich aus. Das sagt auch eine Sprecherin der Bayerischen Regiobahn (BRB). Beide Verkehrsunternehmen raten deshalb dazu, sich vor der Fahrt über den aktuellen Stand zu informieren.

Busse statt Züge zwischen Memmingen und Lindau

Aktuell kommt es auf der Go-Ahead-Strecke zwischen München-Memmingen-Lindau für Bahnreisende zu Beeinträchtigungen. Dies teilte der Pressesprecher von Go-Ahead am Mittwoch auf BR-Anfrage mit. So werden derzeit die Stellwerke zwischen Mindelheim und Memmingen bestreikt. Deshalb hat Go-Ahead bis zum 12. Januar auf der Strecke Lindau-Memmingen einen Busnotverkehr eingerichtet.

Der Busnotverkehr fährt ganztags circa alle zwei Stunden zwischen Lindau und Memmingen sowie in der Gegenrichtung, also auf der Verbindung, wo eigentlich die Regionalbahn 92 fahren würde. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden. "Es ist keine richtig geniale Lösung, aber das ist das Beste, was geht", so Pressesprecher Josef Karg. Es gäbe Hinweise, dass es gerade auf der Strecke im Allgäu die nächsten Tage auch immer wieder zu Ausfällen und Verspätungen seiner Züge kommen werde, wenn etwa die DB Netz streikt oder Personal nicht rechtzeitig zum Dienstort kommt. "Für das Augsburger Netz haben wir solche Hinweise nicht, aber das heißt gar nichts", sagt Karg.

Go-Ahead und GdL hatten sich geeinigt

Die Lokführergewerkschaft GdL hat mit Go-Ahead Anfang Januar 2024 einen Tarifabschluss erzielt. Darin enthalten seien etwa eine 35-Stunden-Woche für Schichtdienstarbeitende und eine "spürbare Entgelterhöhung", teilte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer mit. Go-Ahead Bayern nahm 2021 den Betrieb des Elektronetzes Allgäu zwischen München und Lindau auf. Im Dezember 2022 kamen die Strecken des Augsburger Netzes hinzu, mit Verkehren von Augsburg nach München, von Augsburg nach Würzburg, von Augsburg nach Aalen, sowie von Augsburg nach Ulm.