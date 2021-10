Das schönste Restaurant Deutschlands: Nürnbergs "Fuji Yama"

Wie eine begehbare Skulptur

Der Nürnberger Architekturwerkstatt "Bermüller und Niemeyer" sei etwas ganz Harmonisches gelungen, so die Jury, bestehend aus Gastronomen, Architekten und Verlagen. Der gesamte Gastraum, immerhin 350 Quadratmeter, ist von überdimensionalen Lamellen aus Fichtenholz durchzogen. Eine fließende, durchgehende Struktur. Wie eine begehbare Skulptur. Von der Decke hängen Filzlamellen, hergestellt aus recycelten PET-Flaschen. Dadurch entstehe eine ungewöhnliche Raumakustik. Man höre den Tischnachbarn eigentlich nur flüstern beim Essen, das spiele bei so großen Räumen schon eine wichtige Rolle, so Architekt Matthias Niemeyer. So lasse sich in ruhiger Atmosphäre speisen, obwohl überall laut gesprochen werden könne.

Gäste staunen beim Essen

Über Buchungen kann das "Fuji Yama" nicht klagen, auch mittags sind die Tische gut gebucht. Die meisten Gäste wissen ob der Auszeichnung als "schönstes Restaurant Deutschlands". Ein Gast staunt über die Wellenbewegungen in der Decke, er habe so etwas noch nie gesehen, seine Partnerin ihm gegenüber spricht von einem angenehmen, fließenden Stil, dessen harmonische Wirkung auch auf die Gäste übergehe.

Siebenstellige Investition

Geschäftsführerin Yongqiao Wu, eine junge Gastronomin mit chinesischem Background, hat durchaus Gastronomie-Erfahrung. Das "Fuji Yama" war und ist dennoch eine große Herausforderung. Eine siebenstellige Investition in extravagante Innenarchitektur und die Eröffnung während der Corona-Pandemie lassen zumindest auf starke Nerven schließen.

Sushi-Restaurants gibt es in Nürnberg und Umgebung viele. Das "Fuji Yama" will sich vor allem mit seiner Architektur von den anderen abheben. Benannt ist es nach Japans bekanntestem Berg, und der raucht ja hin und wieder mal. Ein Motiv, das sich auch immer wieder in der Präsentation der Speisen wiederfindet. "Deutschlands schönstes Restaurant" hat also durchaus auch Humor.