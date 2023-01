Das schnellste Neujahrsbaby Bayerns kommt aus Schwaben

Das erste Baby des Jahres 2023 - nicht nur in Schwaben - dürfte wohl in Mindelheim geboren worden sein. Um 0.01 Uhr erblickte es nach Auskunft des Klinikums das Licht der Welt. Weitere Einzelheiten hat die Klinik noch nicht bekannt gegeben. Das fixe Baby war eines von sieben Neugeborenen in dieser ersten Nacht des neuen Jahres allein in Mindelheim. Das erste Kind in Kaufbeuren, ein Mädchen, wurde in der Neujahrsnacht um 3.17 Uhr geboren, heißt es von der dortigen Klinik.

Jonas und Rubina sind die Neujahrsbabys im Josephinum

Auch im Augsburger Josefinum kam das erste Neujahrsbaby, ein Junge, kurz nach Mitternacht auf die Welt. Laut Klinik hatte sich Jonas davor aber viel Zeit gelassen. Eigentlich sei das errechnete Geburtsdatum auf Weihnachten gefallen. Gegen vier Uhr morgens wurde dann Nina Carlotta geboren, eine Stunde später mit Rubina ein weiteres Mädchen. Das Josefinum ist spezialisiert auf die Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Frauen. Mit mehr als 3.500 Geburten im Jahr gehört die Klinik eigenen Angaben zufolge zudem zu den größten Geburtskliniken in Deutschland.