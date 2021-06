Das Schaf der Zukunft hat keine Wolle

Sie sind zur Zeit noch unbekannt, könnten aber ein Weg in die Zukunft sein: Schafe ohne Wolle. Über Jahrtausende war Wolle ein begehrter und teurer Rohstoff. Heute wird Schafwolle billig aus Neuseeland oder Australien importiert und durch Baumwolle und synthetische Fasern ersetzt. Für viele Schafhalter ein wirtschaftliches Desaster, denn die Kosten für das Scheren der Tiere liegen inzwischen zwischen 2,50 Euro und 10 Euro pro Tier, je nach Herdengröße. Die Wolle ist mit Ausnahme der Merinowolle wertlos, man muss sie also wegschmeißen oder teuer entsorgen. Ein Umdenken in der Schafzucht könnte die Rettung sein.

Nolana Landschaf wird zu "Braunem Haarschaf"

Aus einem Zuchtversuch heraus, bei dem verschiedene Woll- und Haarschafe gekreuzt wurden, entstand ein hornloses, braunes Haarschaf mit natürlichem Fellwechsel, der sogenannte Typ "Nolana Landschaf". Erst seit 2018 wird die Zucht dieser Schafe unter dem Namen "Braunes Haarschaf" geführt.

Besonderheit der Schafe

Braune Haarschafe haben kurze Haare wie eine Ziege und produzieren kein Wollvlies. Diese Kurzhaardecke besteht aus zwei Haartypen: aus Grannenhaaren mit einer Schicht feiner Wollhaare darunter. Im Winter haben die Tiere ein vier bis fünf Zentimeter dickes Winterfell, das sie im Frühjahr selbständig wieder abstoßen. Das heißt, die Tiere müssen nicht geschoren werden.

Das Schaf der Zukunft?

Laut Schafzüchterin Angelika Hummel sind die Braunen Haarschafe die ideale Rasse in der Nebenerwerbslandwirtschaft. Sie verursachen wenig Kosten, müssen nicht geschoren werden und sind nicht schwierig, was das Futter angeht. Die Jungtiere sind mit einem halben Jahr schlachtreif, sie helfen bei der Landschaftspflege, gerade bei schwer zu bewirtschaftenden Hängen und im Obstgarten. Sie sind widerstandsfähig und im Gegensatz zu anderen Haarschafrassen zutraulich und verschmust.

Anzahl der Schafe seit Jahren rückläufig

Zählte Deutschland im 19. Jahrhundert mit rund 30 Millionen Tieren zu den schafreichsten Ländern der Welt, sieht es nach Angaben des Statistisches Bundesamts heute anders aus. Im Jahr 2020 wurden nur noch 1,48 Millionen Schafe in Deutschland gehalten. Gründe für die sinkenden Zahlen gibt es viele: Auf der einen Seite lässt sich mit dem Verkauf von Wolle und Fleisch nichts mehr verdienen, und zum anderen überleben viele Schäfer nur, weil sie Geld für die Landschaftspflege mit ihren Tieren bekommen.

Ein unkompliziertes Schaf wie das "Braune Haarschaf" könnte eine zukunftsfähige Option sein. In Bayern gibt es derzeit nur zwei Züchtern dieser Rasse. Man darf also gespannt sein, wann die Rasenmäher ohne Scheraufwand weitere Liebhaber finden.