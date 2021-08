Das passiert auf dem Gelände der Nordischen Ski-WM im Sommer

Meteorologisch betrachtet lassen sich 14 Grad und Nieselregen nicht unbedingt als Sommer bezeichnen, doch auf der Loipenanlage in Ried bei Oberstdorf ist an diesem August-Tag trotzdem was los. Eine Kinder-Trainingsgruppe aus den Niederlanden liefert sich einen Spaß-Wettbewerb: Mit Tretrollern auf der Teerbahn, Lasergewehr schießen und kurzen Sprints.

Wettkämpfe im Winter, Profitraining im Sommer

Eigentlich trainieren auf der Anlage während des Sommers die bekannten Spitzensportlerinnen und -sportler der Disziplin: Karl Geiger absolviert im Ried zum Beispiel sein Konditionstraining, weiß Tourismuschef Frank Jost. "Ansonsten kommen die Langläufer oder die nordischen Kombinierer, wie Vinzenz Geiger oder Johannes Rydzek."

Auch Freizeitsport ist auf der Langlaufanlage möglich

Es dürfen aber nicht nur die Profis das Langlaufstadion nutzen. Das ganze Jahr über gelte das Prinzip der offenen Sportanlage, erklärt Fidel Joas. Er ist zuständig für den sportlichen Betrieb im neuen Nordic Zentrum: "Wir haben eine 6,7 Kilometer lange Skirollerbahn mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und unterschiedlichen Schleifen und die kann jeder Freizeitsportler oder Breitensportler, jeder Urlauber, jeder Gast in Oberstdorf benutzen, zum Spaß oder zum Training."

Millionenschwerer Ausbau soll das ganze Jahr genutzt werden

Dass die Sportanlage auch nach der Weltmeisterschaft noch genutzt wird, war eine Bedingung für die millionenschwere Modernisierung. Die Diskussion darum hatte Oberstdorf lange beschäftigt, denn die Wettkämpfe hatten als "Geister-WM" stattgefunden und insgesamt mehr als 40 Millionen gekostet.

Mit Skirollern und Inlineskates auf die Strecke

Die Rollerbahn verläuft größtenteils auf der WM-Loipenstrecke und ist vollständig geteert. Skiroller funktionieren wie Langlaufski und können im Nordic Zentrum ausgeliehen werden. Aber es ist auch erlaubt, mit Inlineskates über die Rollerbahn zu düsen, die jeden Morgen frisch gekehrt wird.

Gleiche Strecke, wie die Profis

Regelmäßig unterwegs auf der Anlage ist Hannah Heckmair vom SC Oberstdorf. Sie trainiert dort den Langlaufnachwuchs. Sie ist begeistert von der Entwicklung des Stadions: "Es ist schon berauschend, weil hier die WM war und man hier auf den gleichen Strecken laufen kann, wie die Profis." Einmal wirklich zu spüren, wie steil es auf den Burgstall hinauf geht, sei schon besonders: "Es macht unheimlich Spaß, weil man vielleicht das Gefühl hat, man kann das auch", so Heckmair.

Kostenlose Angebote für Kinder

Wer das selbst ausprobieren will: Am Langlaufstadion gibt es die Nordic Info, wo Kursangebote und Wandertipps für Erwachsene und Ideen für Familien angeboten werden. Vieles davon ist kostenlos, wie zum Beispiel die Sportaktiv-Programme für Kinder, erklärt Tourismus-Chef Frank Jost: "Man kann sich einfach etwas ausleihen an der Info, zum Beispiel eine Slackline, Bälle oder verschiedene sportmobilitätsfördernde Geräte."

Oberstdorf will nordisches Zentrum bleiben

Mit diesen Anreizen soll es gelingen, die Langlaufanlage im Ried auch während der Sommersaison attraktiv zu machen: "Damit wir im Winter Weltcup-Ort weiterhin bleiben und im Sommer als nordisches Zentrum in Deutschland führend werden", erklärt Fidel Joas vom Nordic Zentrum.