Das Neujahrsschwimmen in Füssen: Tradition mit Botschaft

Bei frühlingshafter Lufttemperatur fiel es den 90 Schwimmerinnen und Schwimmern in Füssen heuer besonders leicht, sich am Neujahrstag in die Fluten des Lech zu stürzen. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie fand dort wieder das beliebte Neujahrsschwimmen statt.

Bei jeder Witterung im Einsatz

Im Gegensatz zur warmen Luft war das Wassern mit 5 Grad aber doch recht kalt. Dagegen schützten sich die Wasserwachtler mit warmhaltenden Taucheranzügen. Nur so ist es zu dieser Jahreszeit möglich, sich eine halbe Stunde treiben zu lassen. Mehrere Wasserwachten aus der Region, aber auch Gruppen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und Tauchvereine waren dabei. Was sie mit der Aktion zeigen wollten: 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, egal bei welcher Witterung, stehen sie bereit, um Leben zu retten.

Kein Mitgliederschwund bei der Füssener Wasserwacht

Viele Vereine beklagen seit Corona einen Mitgliederschwund. Rudolf Achatz, Vorstand der Wasserwacht Füssen hat dieses Problem nicht: "Wir haben nicht ein Mitglied verloren." Ein Grund könnte sein, dass für die Wasserwacht die Aufgaben mehr und vielfältiger geworden sind. So haben sich die Vereine zum Beispiel in den Testzentren des Roten Kreuzes engagiert und dadurch nebenbei noch Einnahmen für die Vereinskasse generiert.

Auch die Wasserwacht wird digitaler

In den letzten drei Jahren hat sich durch Hightech und Digitalisierung auch die Arbeit der Wasserwacht verändert. Etwa wurde auf dem Einsatzboot am Forggensee ein modernes Sonar-Gerät installiert. "Damit können wir etwa nach Vermissten unter Wasser suchen. Wir schaffen innerhalb von Minuten eine Fläche, für die ein Taucher Stunden gebraucht hätte", erklärt Rudolf Achatz. Das ist wichtig, denn Geschwindigkeit kann Leben retten.

Schwimmen mit nur einer Hand

Beim Neujahrsschwimmen geht es aber nicht nur um Aufmerksamkeit für die Wasserwacht, genauso wichtig ist der Spaß. Maximilian Achatz leitet die Karawane. Die knapp 500 Meter legen die Schwimmer teilweise watend und dann wieder schwimmend zurück, angefeuert vom Publikum und den Füssener Böllerschützen. Um sich über Wasser zu halten, muss bei den Schwimmern jeweils eine Hand reichen. In der anderen trägt jeder eine brennende Fackel. Voraus, auf zwei Surfbrettern verschraubt, gleitet eine große "2023" durch das glitzernde Wasser des Lech, in dem sich die Fackeln spiegeln.

Die Neujahrsschwimmer-Taufe

Wer in den letzten drei Jahren neu zur Wasserwacht gekommen ist, also noch keine Möglichkeit hatte, am Neujahrsschwimmen teilzunehmen, für den wird es zum Schluss noch ungemütlich. Ein Jugendleiter öffnet mit schnellem Griff den Reisverschluss des Taucheranzuges. Bei der oder dem Neuen kann jetzt kaltes Wasser unter die schützende Hülle dringen. Einmal komplett untergetaucht und den schnell den Reißverschluss wieder hochgezogen - und die Taufe ist vollbracht. Sie gehört für alle neuen Mitglieder dazu, die mit allen Wassern gewaschene Wasserwachtler sein wollen.

Glühwein und Feuerwerk

Am Ziel in Füssen, während die Schwimmer in Richtung Glühweinstand streben, erhellt ein Feuerwerk den Nachthimmel. Zusammen mit lauter Musik, die sogar das Knallen der Pyrotechnik übertönt, geht das erste Neujahrsschwimmen nach der Coronapause zu Ende.