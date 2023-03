Das neue Deutsche Museum in München: Ein Museum für alle

Ihren Blindenstock lässt Verena Bentele während ihres langen Museumbesuchs die ganze Zeit zusammengefaltet im Rucksack stecken. Die Leitlinien für den Taststock sind recht spärlich in den neugestalteten Ausstellungsräumen. Das Deutsche Museum in München hat ganz bewusst auf dieses taktile Leitsystem verzichtet, das sehbehinderten Menschen anderswo durchaus hilft.

Aber die von Geburt an blinde Verena Bentele zeigt in diesem Fall Verständnis. "In einem Museum wie diesem gibt es so viele Abzweigungen, dass ein taktiles Leitsystem die Begleitperson ohnehin nicht ersetzen kann. Schließlich will man sich in einem Museum ja auch überraschen lassen und spontan diesem oder jenem Inhalt folgen."

Barrierefreiheit ist mehr als nur eine Rampe für Rollstuhlfahrer

Bei der Modernisierung des Deutschen Museums spielt Barrierefreiheit eine große Rolle, erklärt Generaldirektor Wolfgang Heckl. Im ursprünglichen Bau von 1925 war so mancher Bereich, wie das Bergwerk oder das Planetarium, nur über Treppen erreichbar.

"Im Rahmen der Zukunftsinitiative, die uns ja baulich, technisch und inhaltlich auf die Höhe der Zeit bringen soll, gehört die Barrierefreiheit der Räume zwingend dazu", sagt Heckl. Im ersten, runderneuerten Teil des Hauses, der vergangenen Juli eröffnet wurde, kann man das durchgängig erleben. Per Aufzug, Rampe oder Hublift kommt man jetzt in alle Ausstellungen und auch auf alle Zwischenebenen. Dazu gibt es viele inklusive Angebote von Tastmodellen über Führungen in Gebärdensprache bis zu "Einfach-erklärt"-Texten.

Ein wichtiges Medium ist dabei die kostenlose "Deutsches Museum App", die mit zahlreichen Funktionen und Inhalten dazu beiträgt, dass hier wirklich alle Besucherinnen und Besucher einen leichten Zugang zu Naturwissenschaft und Technik finden.

Van Goghs Sonnenblumen barrierefrei

Bei ihrem Museumsrundgang ertastet Verena Bentele einige Überraschungen, die sie so nicht kannte. Allen voran die berühmten Sonnenblumen von Vincent van Gogh. Lange gleiten ihre Finger über ein Bronzerelief, das die Formen des Gemäldes dreidimensional wiedergibt. Verena Bentele staunt, wie feingliedrig sie van Goghs Pinselstrich nachempfinden kann. Auch habe sie zum ersten Mal ein Gefühl für den Hintergrund des Sonnenblumenbildes bekommen.