Das Murnauer Moos: Erfolgsmodell für Natur und Mensch

In den späten 1980er Jahren reiften im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen die ersten Ideen für ein Projekt zum Schutz des Murnauer Mooses südlich des Staffelsees. Damals dachte noch niemand an den Klimawandel und die vielen Tonnen CO2, die ein Moorboden bindet. Man dachte zunächst an den Schutz des Großen Brachvogels oder des Wachtelkönigs - zwei von 250 Vogelarten, die seit den 1960er Jahren am Alpenrand zwischen Murnau und den Bergen ihren Lebensraum hatten oder haben.

Ein schwieriger Anfang

Die Anfänge waren schwierig, die Skepsis bei Bauern und Grundbesitzern überwog. Harald Kühn, heute Abgeordneter der CSU im Landtag, war damals Bürgermeister in Murnau und später Landrat von Garmisch-Partenkirchen. Er erinnert sich: „Es hat lange gedauert, bis Grundbesitzer und Landwirte die Vorteile gesehen haben.“

Das Moos gehört heute allen

Stück für Stück kauften der Landkreis Garmisch-Partenkirchen und die Gemeinden Murnau, Ohlstadt, Eschenlohe, Schwaigen und Grafenaschau die Flächen auf. Eine neue Ära der Bewirtschaftung begann. Die Flächen, die ursprünglich die Bauern besaßen, gehören jetzt der Allgemeinheit. Die Landwirte bekommen Geld dafür, dass sie die Flächen trotzdem noch ein- bis zweimal im Jahr mähen.

Einer von ihnen ist Anton Fischer aus Ohlstadt: 20 bis 30 Hektar Wiesen betreut er im Moos. Er weiß, wie sich die Stimmung gegen das Projekt zum Positiven gewendet hat: „Die Landwirte haben gesehen, dass es funktioniert und dass es ihnen was bringt.“

Das Moos rettet kleinen Höfen das Überleben

Anton Fischer, der auch als Bürgermeister sechs Jahre die Geschicke der Gemeinde Ohlstadt gelenkt hat, hat in die Zukunft seines Hofes investiert. Er hat einen Spezial-Schlepper gekauft, der mit Zwillingsbereifung für das Mähen der nassen Streuwiesen im Moosgebiet geeignet ist. Auch die Jungbauern im Dorf profitieren von der Veränderung. Sie bekommen durch die sogenannte Vertragslandwirtschaft neue Perspektiven. Fischer sagt: „Für viele kleinen Betriebe ergibt sich dadurch die Möglichkeit, die Landwirtschaft zu erhalten. Das Murnauer Moos-Projekt ist für sie ein Nebenerwerb, durch den sie die Landwirtschaft weiter betreiben können.“

Mit Fördergeldern gelingt der Naturschutz

Bis es soweit war, hat es 30 Jahre gedauert. 50 Millionen Euro hat die Europäische Union für die Umgestaltung der 32 Quadratkilometer großen Fläche gezahlt. Ein Steinbruch musste gemeinsam mit seinen Förderanlagen weichen, der Segelflugplatz in Eschenlohe wurde für weitere Millionen, die der Freistaat Bayern bezahlt hat, verlegt. Nur durch die Fördergelder von Europäischer Union, Bund und Freistaat ist es gelungen, das geschützte Gebiet in dieser Größe zu pflegen und zu erhalten.

Moos soll Weltkulturerbe werden

Und es gibt weitere Ideen für die Zukunft: Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen will das Gebiet mit anderen Flächen als UNESCO-Weltkulturerbe einordnen lassen. In diesem Jahr ist außerdem am Rand von Murnau die "Biologische Station" eröffnet worden: Sie informiert mit einer modernen Multimedia-Schau über Geschichte, Tier- und Pflanzenwelt und die unterschiedlichen Geländeformen im Murnauer Moos.