Das macht ein Augsburger Forscher auf der Weltklimakonferenz

45.000 Menschen nehmen an der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen teil, die derzeit in Ägypten stattfindet – und einer von ihnen kommt aus Augsburg: Harald Kunstmann ist Professor an der Universität Augsburg, wo er eigentlich Gewässer und regionales Klima erforscht. Aktuell ist er im ägyptischen Sharm-el-Sheikh bei der größten Konferenz zum Thema Klima dabei – und das nicht zum ersten Mal.

Austausch in Präsenz für ein globales Problem

Es ist die vierte Weltklimakonferenz für den Wissenschaftler, angefangen hatte alles 2015. Damals wurde in Paris das 1,5-Grad Ziel beschlossen. Danach war Kunstmann auf Konferenzen in Bonn und im polnischen Kattowitz. Für den Wissenschaftler sind diese Treffen eine wichtige Gelegenheit: "Wir haben sonst gerade in der Wissenschaft keine vergleichbare Plattform, um diesen Austausch zwischen allen involvierten und notwendigen Akteuren verwirklichen zu können", sagt Kunstmann. Er ist ein Verfechter der Klimakonferenz – auch in Präsenz: "Das ist eine Gelegenheit, sich sehr übergeordnet über unterschiedliche Themen auszutauschen. Es ist ja ein sehr schwieriges Problem, was wir hier lösen müssen."

Wer sich bei der Weltklimakonferenz trifft

Was weniger in der Öffentlichkeit bekannt sei: Von den Teilnehmenden der Klimakonferenz verhandelt nur ein kleiner Teil tatsächlich um politische Maßgaben, erklärt Kunstmann. "Aber der Großteil der Teilnehmer sind Wissenschaftler, Teilnehmer von Nichtregierungsorganisationen, weitere Politiker und Vertreter bis hin zu Firmen", erklärt er.

Um bei der Klimakonferenz dabei zu sein, musste sich der Wissenschaftler erst bewerben. Auf dem Event selbst haben die jeweiligen Länder dann sogenannte Pavillons, wo Vorträge oder Workshops abgehalten werden – ganz ähnlich einer Messe, berichtet Kunstmann. Die große, hochoffizielle Sitzung der Ländervertreter, findet parallel dazu statt. Dort hat jedes Land eine bestimmte Redezeit für politische Statements, die Verhandlungen darüber finden wiederum in anderen Räumen statt.

Wie können Klimaextreme vorhergesagt werden?

Die Arbeit des Augsburger Forschers dreht sich um Vorhersagesysteme, mit denen die Extreme des Klimawandels künftig gemanagt werden können. Dieses Thema hat Kunstmann für die Weltklimakonferenz vorbereitet – zusammen mit wissenschaftlichen Vertretern der Afrikanischen Union. "Weil es genau um das Wechselspiel geht", erklärt er, "was können Kontinente voneinander lernen? Und was kann zum Beispiel der afrikanische Kontinent an Methoden übernehmen, die wir in Europa entwickeln? Welcher Probleme sind wir uns in Europa auf der anderen Seite noch gar nicht bewusst?"

100 Milliarden Ausgleich für Treibhausgase

Um diesen Perspektivwechsel geht es bei der aktuellen Konferenz auch an ganz zentraler Stelle: Ein Ziel der Verhandlungen ist es nämlich, diejenigen Länder mit dem höchsten Ausstoß an Treibhausgasen zu sanktionieren, indem sie dafür bezahlen. "Denn es ist völlig richtig", findet Kunstmann, "es sind gerade die Länder des sogenannten globalen Südens, die, obwohl sie selber so wenig dazu beigetragen haben, massiv unter den Folgen des Klimawandels leiden." Im Gespräch ist dazu eine Gesamtsumme von 100 Milliarden Dollar – überschaubar, warnt Kunstmann: "Wenn wir schauen, welche Schäden allein das Hochwasser letztes Jahr im Ahrtal gekostet hat, das waren allein nur in Deutschland, im Ahrtal 30 Milliarden Euro."

Kunstmann: "Erledigen unsere Hausaufgaben nicht"

Deutschlands Rolle bei dieser UN-Klimakonferenz sieht Kunstmann ebenfalls differenziert. Zwar würden andere Länder mehr Emissionen produzieren, allerdings würde sich auch Deutschland nicht an seine eigenen Versprechen halten – beispielsweise, was den Schadstoffausstoß im Straßenverkehr betrifft. Hier lägen die Lösungen "auf dem Tisch", aber es werde "fantasielos in die Zukunft geplant", so Kunstmann: "Das zeigt, dass wir gerne auf die anderen zeigen, aber unsere alten Hausaufgaben nicht erledigen oder verschleiern, das ist eben nicht wirklich gewissenhaft erledigen."

Mehr Bewusstsein für Klimaschutz durch Krise?

Die aktuellen Entwicklungen, die zu einer Energiekrise in Europa geführt haben, sieht der Wissenschaftler aus zweierlei Perspektiven: Große Krisen würden das Forcieren von Klimaschutzmaßnahmen schwierig machen, andererseits würde vielen Menschen auch erst bewusst, wie groß ihre Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen ist – und wie notwendig entsprechende Maßnahmen.