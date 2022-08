Das macht den Oberfranken glücklich: Ziebeleskäs mit Brot

Die echten Kenner pilgern regelrecht zum Gasthof Will in Schederndorf, in der Nähe von Scheßlitz im Landkreis Bamberg. In Sachen Ziebeleskäs hat er sich einen Namen gemacht. Selbst hergestellt aus Milch, Salz – oben drauf noch Zwiebeln und Schnittlauch, so ist er eine oberfränkische Spezialität, die einen Kellerbesuch richtig abrundet. Dazu wird oftmals Bauernbrot, Butter und ein selbstgebrautes Bier gereicht.

Gastronom Will macht den Ziebeleskäs noch selber

Zwei Tage in der Woche arbeitet Konrad Will am Nachschub des Ziebeleskäs für den Bedarf in seiner Gastwirtschaft. Will bezieht seine entrahmte Milch von der Molkerei im nächsten Ort. 250 Liter in der Woche verarbeitet der Gastronom zu Ziebeleskäs – mindestens, denn die Nachfrage, vor allem bei heißen Temperaturen, ist groß.