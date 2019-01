Das Licht geht mit: München testet smarte Straßenbeleuchtung

Erst auf den zweiten Blick zeigt sich das Projekt im Münchner Stadtteil Freiham als intelligent: Zwölf energiesparende LED-Leuchten hat das Baureferat auf einem knapp 400 Meter langen Weg im Freihamer Grünband installiert.

Fußgänger ist vorbei?! Licht dimmen!

Denn erst mit der intelligenten Steuerung, die dahinter steckt, wird es interessant: Ist ein Fußgänger unterwegs, wird der Weg vor und hinter ihm ausgeleuchtet. Ist der Fußgänger weg, wird die Beleuchtung um etwa 85 Prozent dunkler. Zusammen mit den ohnehin schon stromsparenden LEDs wird so noch mehr Energie eingespart.

Gut zwei Jahre Testphase in Freiham

Das Weniger an Licht ist auch für nachtaktive Insekten von Vorteil. Denn bei zu hellem Licht kreisen sie so lange um die Laterne, bis sie sterben. Die intelligente Straßenbeleuchtung in Freiham wird bis Ende kommenden Jahres getestet.