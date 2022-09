Das leistet die Feuerwehr in Niederbayern und der Oberpfalz

Am Samstag öffnen etwa 700 Freiwillige Feuerwehren in ganz Bayern ihre Türen für die Öffentlichkeit - auch Feuerwehren in fast allen Landkreisen in Niederbayern und Oberpfalz machen mit. Während der „Langen Nacht der Feuerwehr“ haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Feuerwehr vor Ort hautnah zu erleben und sich ein Bild darüber zu machen, was die Feuerwehrmänner und -frauen im Ehrenamt leisten. Die Feuerwehren wollen mit dieser Aktion auch mehr Menschen für das Ehrenamt begeistern.

Übungen wie Fettbrände oder Verkehrsunfälle in Niederbayern

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Helfen ist Trumpf: Tag und Nacht!". Es gibt unterschiedliche Ausstellungen, Vorführungen und viele Mitmach-Aktionen. In Niederbayern gibt es zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr Waldenreut zwischen 14 und 22 Uhr Schauübungen. Dort wird gezeigt, was die Aufgaben der Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall sind und wie sie bei einem Fettbrand vorgehen.

Im Feuerwehrhaus Büchlberg können Interessierte ab 16 Uhr auf die Drehleiter des Feuerwehrfahrzeugs.

Fahrzeug-Konvoi und Kinderolympiade in der Oberpfalz

In der Oberpfalz gibt es zum Beispiel am Feuerwehrhaus Waldmünchen einen Fahrzeug-Konvoi und es werden Brände gelöscht. Am Sonntag ist in Waldmünchen noch eine spannende Schau-Aktion geplant: Um 14 Uhr wollen die Feuerwehrfrauen und -männer einen PKW auf 16 Plastik-Bechern abstellen.

Die Freiwillige Feuerwehr Obertraubling plant eine Fahrzeugausstellung und eine Kinderolympiade. Außerdem gibt’s eine Hüpfburg und es wird gegrillt.