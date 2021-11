Das Laub muss weg! - Laubbläser ärgern in Nürnberg

Dramatischer Auftritt in der Morgendämmerung: Die Signalleuchten der Kehrmaschinen blitzen und zucken über die Signalstreifen der grell-orangefarbenen Sicherheitsanzüge. Orange leuchtet auch der Lack auf den Laubbläsern. So schreiten die Männer von SÖR (Servicebetrieb Öffentlicher Raum) zu viert, je zwei auf einer Seite, die Nürnberger Straßen ab.

Häufige Beschwerden der Anwohner

Norman Müller kümmert sich seit mehr als sechs Jahren um saubere Straßen in der Nürnberger Nordstadt. Müller kennt die Beschwerden der Anwohner über den Lärm der Zweitaktmotoren der Laubbläser, die oft schon am frühen Morgen die Menschen aus dem Schlaf reißen. "Wir dürfen zur Straßen- und Wegesicherheit ab sieben mit dem Blasgerät arbeiten. Dann ist das Gemaule, ja, ich hatte Nachtschicht, ich will schlafen. Wir sagen: Wann sollen wir sonst kommen. Man kann es leider nicht allen recht machen. Aber, es sind viele Bürger mittlerweile auch so weit zu sagen: Ja, super, dass ihr kommt um das Laub wegzumachen."

500 Tonnen Laub pro Jahr

Und das geht nun einmal nicht ganz ohne Lärm. An fast jedem Herbstmorgen starten die Trupps, zu Fuß mit den Laubbläsern und mit den Kehrmaschinen, um das Laub von den Straßen, Rad- und Gehwegen zu entfernen. 500 Tonnen Laub , so haben sie beim Servicebetrieb Öffentlicher Raum der Stadt Nürnberg ausgerechnet, kommen in jedem Herbst so zusammen. Besenrein können die Straßen deswegen nicht werden, weiß Norman Müller.

Es geht auch leiser

Der 33jährige kommt im Gegensatz zu seinen Kollegen leise daher. Sein Blasgerät wird mit Strom aus einem Akku betrieben. Wenn es geht – so wie hier am Stadtpark – pusten die motorisierten SÖR-Mitarbeiter das Laub mit ein paar Zweitakt-PS unter den Autos vor und von den Radwegen weg. Auf der Häuserseite arbeiten Müller mit Strom und sein Kollege mit dem Besen.

Wenn die vier Mann durch sind, türmen sich Blätter, aber auch Wohlstandsmüll wie leere Zigarettenpackungen, Plastiktüten, Zeitschriften in der Straßenmitte. Die großen Haufen saugt Müllers Kollege mit der großen Kehrmaschine weg.

Kompost oder Müllverbrennung?

Je nach Grad der Verschmutzung landet das Laub entweder in der Müllverbrennungsanlage oder – seltener – in der Kompostieranlage. Denn wegen des Reifenabriebs kann das Laub vom Straßenrand und von den Gehwegen nicht kompostiert werden.

Sicherungspflicht für die Kommune und die Grundstücksbesitzer

Ähnlich wie beim Winterdienst ist die jeweilige Kommune verpflichtet zunächst die Hauptverkehrsstraßen laubfrei zu machen. Nasse Blätter können sich sehr schnell in gefährliche Rutschbahnen verwandeln, berichtet André Winkel vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum. "Wir müssen das Laub schnell und effektiv wegräumen, heute haben wir einen trockenen Tag. Aber wenn es regnet, dann wird das Laub so glatt, letztendlich wie Glatteis. Unsere große Aufgabe ist immer, die Verkehrssicherheit im Auge zu haben", erklärt Winkel.

Die Sicherungspflicht gilt auch für private Grundstücksbesitzer. Diese sind verpflichtet, die Gehwege an ihren Grundstücken laubfrei zu halten und dies nicht einfach Norman Müller und seinen Kollegen zu überlassen.