Das lange Warten auf die Luftfilter in den Schulen

Mit 105 Millionen Euro will der Freistaat Bayern die Anschaffung von Luftfiltern in den Schulen fördern. Ministerpräsident Söder hatte vergangene Woche moniert, dass erst zehn Prozent des Geldes abgerufen worden sei. Das laufende Förderprogramm ist bereits das dritte. Mit den ersten beiden Programmen wurden 14.000 Geräte angeschafft, bei rund 75.000 Klassenzimmern in Bayern.

Verantwortlich für die Anschaffung sind die Sachaufwandsträger, meist die Kommunen. Und die hat Söder damit verärgert. So einfach funktioniere das nicht, so Bernd Buckenhofer, Geschäftsführer des Bayerischen Städtetags. Die Förderung wird nach der Beschaffung beantragt, also: Die Kommunen kaufen, und kriegen hinterher Geld vom Freistaat.

Lieferung teils erst im Frühjahr

Weil die Nachfrage hoch ist, gebe es Lieferengpässe bei den Geräten, so Buckenhofer weiter. Und die meisten der Luftfilter auf dem Markt seien ohnehin zu laut: Er kenne eine Stadt, die die Ausschreibung für den Kauf von Luftfiltern wieder abbrechen musste – weil alle angebotenen Geräte zu laut für den Unterricht waren.

Buckenhofer kritisiert außerdem, dass der Freistaat zu hohe Erwartungen geweckt habe. Die Kommunen müssten die Anschaffungen ausschreiben, die Fristen seien lang – in einigen Klassenzimmern könnten die Luftfilter erst im Frühjahr kommenden Jahres auftauchen.

Quarantäne nur für "sozial Schwache"?

Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer - und Lehrerinnenverbandes (BLLV), hat es satt. Nach gut eineinhalb Jahren Pandemie werde immer noch über den technischen Schutz vor Ansteckung diskutiert, und das eine Woche vor Schulbeginn. Sie kritisiert die unterschiedlichen Quarantäne-Vorschriften: Wird ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet, kann das Gesundheitsamt an Schulen mit Luftfiltern darauf verzichten, Mitschüler in Quarantäne zu schicken – ohne Luftfilter im Klassenzimmer müssen enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Weil sich nur finanzstarke Kommunen jetzt schon Luftfilter leisten könnten, befürchtet Fleischmann, würden sozial benachteiligte Schüler weniger Unterricht erhalten.

Luftfilter helfen gegen Viren, produzieren aber Lärm

Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) im oberbayerischen Valley hat Luftfilter getestet. Ergebnis: Die meisten Geräte entfernen bis zu 99 Prozent der Viren aus der eingesaugten Luft. Wie stark das Ansteckungsrisiko dadurch sinkt, ist aber umstritten, weil die Effektivität der Geräte von ganz verschiedenen Faktoren abhängt – unter anderem von deren Standort.

Das IBP hat auch festgestellt, dass die meisten Geräte für einen Einsatz im Klassenzimmer zu laut sind. Wer sich informieren will, für welche Anforderungen welches Gerät passt, findet Informationen auf den Seiten des VDI und des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik.