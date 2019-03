"Das kleine Glück" - verlorene Seelen im Nockerberg-Singspiel

"Das kleine Glück", so heißt das neue Singspiel für den Starkbieranstich 2019 am Nockerberg. "Viele verlorene Seelen der CSU geistern an dem Ort herum, an dem das Stück spielt", erzählt Richard Oehmann, einer der beiden Autoren des Singspiels. Der andere ist Stefan Betz - aber weder der eine noch der andere wollte viel verraten

Nur soviel: In diesem Jahr ist das Singspiel, anders als 2018, keinem Film nachempfunden, sondern komplett frei geschrieben. Und natürlich wird viel Musik, Tanz und Gesang geben.

Schafroth will in keine Rolle schlüpfen

Maximilian Schafroth wirkte vor seinem ersten Auftritt als Fastenprediger sehr entspannt. Er fühle sich wohl mit seiner Rede.

Anders, als zuvor Luise Kinseher, will Schafroth nicht in eine bestimmte Rolle schlüpfen. "Ich handle viel nach meinem Bauchgefühl und werde nichts sagen, hinter dem ich nicht stehen kann."

Unterstützung bekommt er von Autor Thomas Lienenlüke, der schon Luise Kinseher zur Seite stand.