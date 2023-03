Das Kind im Manne: Die Puppensammler Andy und Basti

Die Wohnung in Obersteinbach bei Roth dürfte auch viele Kinderherzen deutlich höherschlagen lassen. Das Wohnzimmer gleicht einem Showroom für Barbiepuppen und Disneyfiguren. Schon seit seiner Kindheit sammelt Andy Besser Barbies. Alle zu zählen, sagt der 38-Jährige, sei eine Sisyphos-Arbeit. Grob könne er sagen, dass es an die 450 Exemplare seien – Barbie-Autos und andere Accessoires nicht mitgezählt. Los geht´s mit Puppen aus den 60er-Jahren bis hin zu neuesten Modellen, wie das Konterfei der verstorbenen Queen als Barbie. Vor allem auf Sammlerbörsen, im Internet oder auf Flohmärkten hat Andy seine Barbies zusammengekauft. Den Wert eines guten Mittelklassewagens habe er da locker mittlerweile investiert.

"Meine erste Barbie bekam ich mit zehn. Das war ein Kindheitstraum für mich!" Andreas Besser, Barbie-Sammler

Verkäufer in Barbie-Abteilung

Es sei dieses vielfältige Barbie-Universum, das sich über die Jahrzehnte immer wieder verändert habe, was ihn reize, so der gelernte Spielzeugverkäufer, der tatsächlich mehrere Jahre in der Barbie-Abteilung eines größeren Spielwarengeschäftes gearbeitet hat. Die Figuren sind alle fein säuberlich in mehreren Glasvitrinen platziert, nach Jahrzehnten und Themenkreisen geordnet. Barbie im Fitnesslook, ein ganzes Regal voller braun gebrannter Kens, Designer-Barbies, Barbie im James Bond-Look. Angst, dass es irgendwann mal nichts mehr zu sammeln gibt, hat Andy Besser nicht. Es gebe Tausende von Kleidungsstücken, Hüten, Schmuck – zu sammeln sei da immer was.

Disney-Figuren bleiben verpackt

Kurios wird diese Sammelleidenschaft vor allem dadurch, dass Andy Besser seit einem Jahr mit Basti Pogats zusammen ist. Der ist großer Disney-Fan und hat im Laufe der Jahre auch eine stattliche Figurensammlung angehäuft. Johnny Depp als der "Verrückte Hutmacher" aus Alice im Wunderland steht da inmitten von "Anna und Elsa", der "Schönen und das Biest" und dem "Zauberer von Oz". Filmfiguren des Disney-Universums in Kunststoff gegossen. Bunt, detailgetreu, originalverpackt.

Keine der Figuren ist ausgepackt, so bleibt der Wert erhalten. Außerdem gefällt es Basti so einfach am besten. Andy und Basti wohnen keine zehn Kilometer Luftlinie voneinander entfernt, kennen gelernt haben sie sich zeitgemäß aber über das Internet. Schnell hatten die beiden dank ihrer großen Sammelleidenschaft ein gemeinsames Thema gefunden. Schlussendlich wurde Liebe daraus.

"Es ist schön, ein gemeinsames Hobby zu haben, wir fahren zum Beispiel zusammen auf Sammlerbörsen!" Bastian Pogats, sammelt Disney-Figuren

Diversität im Barbie-Universum

Konkurrenzdenken gibt es bei Andy und Basti übrigens nicht. Barbie- und Disney-Welt vertragen sich gut miteinander. Was beide Männer vor allem an Barbie schätzen: Diversität und Toleranz sind längst allgegenwärtige Bestandteile dieser Marke. Barbie sitzt im Rollstuhl, hat Pigmentflecken, eine Beinprothese, ein Hörgerät oder auch mal ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Auch diese Figuren hat Andy Besser alle in seiner Sammlung. Barbie spiegle ja so gut es geht das normale Leben und das sei nun mal vielfältig und vor allem nie perfekt.