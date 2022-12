Das Jahr 2022 in Bayern: Zeitenwende, Herrschaftszeiten!

Was ist los bei der Bahn?

Drei Wochen vor dem Gipfel fordert ein Zugunglück bei Burgrain nahe Garmisch vier Tote und 60 Verletzte. Erst im November verkehrt die Bahn wieder nach Plan. Bereits im Februar hatte ein Zusammenstoß von zwei S-Bahnen bei Schäftlarn einen 24-Jährigen das Leben gekostet.

Noch stehen die Unglücksursachen nicht letztgültig fest. In Burgrain stehen Fehler beim Trassenbau im Raum, in Schäftlarn fragt man sich, ob eine so vielbefahrene Strecke nicht zweispurig sein sollte. Doch die Diskussion über Sicherheit auf der Schiene droht im Nachrichtenstrom verlorenzugehen.

Ebenso wie diese Meldung: die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München kostet nun sieben Milliarden Euro und wird erst 2036 fertig. Das bedeutet: wer 1990, im Jahr der ersten Planungen, in München zur Welt gekommen ist, könnte mit etwas Glück schon an seinem 46 Geburtstag störungsfrei S-Bahn fahren. Der Bundesrechnungshof hatte schon 2018 gewarnt, auch soll die Staatsregierung früh informiert gewesen und tatenlos geblieben sein. Inzwischen versucht ein Untersuchungsausschuss Licht in die unterirdischen Planungen zu bringen.