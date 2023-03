"Das ist unser Lebenswerk": Elch-Bräu hofft nach Brauereibrand

Es riecht nach verbranntem Holz, die rußigen Balken ragen wie ein dunkles Skelett in den Himmel. Auf dem Dach der Brauerei Elch in Thuisbrunn zeigt sich auch sechs Wochen nach dem Feuer ein Bild der Verwüstung. Wenn Bianca und Georg Kugler die Treppe hochsteigen, dann ist für sie der Anblick nur schwer zu ertragen. Arbeiter einer Spezialfirma sind mit dem Abriss der verkohlten Balken beschäftigt.

Thuisbrunn: Brauanlage im Gebäude vorerst stillgelegt

Vor sechs Wochen fing das Gebäude Feuer, der gesamte Dachstuhl des Altbaus mit der neu angebauten Brauerei stand in Flammen. Ausgebrochen war das Feuer wohl im Büro, wahrscheinlich ein technischer Defekt. Das Ehepaar bangte von einem auf den anderen Tag um seine Existenz. "Um Gottes willen", dachte Georg Kugler. Aber mit ein bisschen Abstand fasste er wieder Mut. "Es muss weitergehen, das ist ja unser Lebenswerk!"

Immerhin, die Arbeiten gehen voran. Aber im Gebäude funktioniert nichts mehr. Eigentlich müssten sie im Erdgeschoss ihr gefragtes Bier brauen. Das ist aber in den nächsten Monate nicht möglich –obwohl die Brauanlage außer etwas Ruß nichts abbekommen hat. Aber die gesamte Steuerungstechnik muss erneuert werden. Das dauert. Auch wenn die Kuglers hoffen, im besten Fall Ende dieses Jahres wieder in Thuisbrunn brauen zu können – aktuell gehen gerade die Biervorräte aus.

Befreundeter Brauer hilft aus

Eine Lösung muss her. Und die haben die Kuglers im gut 30 Kilometer entfernten Hallerndorf gefunden, bei der Brauerei Rittmayer. Die braut nämlich nicht nur ihr eigenes Bier, sondern auch im Auftrag von anderen kleineren Privatbrauereien. Und jetzt auch für Elch-Bräu, erklärt Braumeister Georg Rittmayer. "Da mussten wir einfach helfen", bekräftigt der Braumeister, "das ist unter Brauern Ehrensache". Dafür haben sie Kapazitäten freigeschaufelt.

Das erste Pils der Elch-Bräu ist schon abgefüllt, demnächst folgen noch weitere Sorten nach Georg Kuglers Rezept. Das sei ihm zwar nicht leicht gefallen, das weiterzugeben, schließlich habe er jahrelang daran gefeilt, gibt Georg Kugler zu, "aber da ein freundschaftliches Verhältnis herrscht zwischen uns, und ich weiß, dass das nicht weitergegeben wird, ist das dann schon ok für uns". Denn sonst hätte es für Monate kein Elch-Bräu gegeben. Den treuen Kundenstamm hätten sie so lange nicht vertrösten können.

Whisky-Sonderedition nach dem Brand

In Thuisbrunn brauen sie nicht nur ihr eigenes Bier – sondern brennen auch fränkischen Whisky. Der hat zum Glück nichts vom Feuer abbekommen. Dafür mussten sie sogar spezielle Untersuchungen machen. Und Not macht erfinderisch. Gerade füllen sie in der Gaststube des angrenzenden Wirtshauses – auch die Brennerei ist nicht mehr funktionsfähig – einen ganz speziellen Whisky ab, in limitierter Auflage. "Neustart" steht auf den Etiketten der Flaschen mit dem goldgelben, hochprozentigen Inhalt.

"Wir haben ganz viele Anfragen, dass uns Leute unterstützen wollen, und da haben wir gesagt, wir legen eine Spezialabfüllung einmalig auf", erklärt Georg Kugler. Der Preis: 149 Euro pro Flasche. Darin enthalten ist ein kleiner Aufschlag. In Thuisbrunn können sie jeden Euro gebrauchen. Denn auch wenn die Versicherung zahlt, werden sie auf einem Teil des Schadens sitzen bleiben. Trotzdem wollen sie durchstarten – damit das Traditionshaus in der fränkischen Schweiz auch nach dem Feuer bestehen bleibt.