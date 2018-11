"Das ist eine fette Ente" - Wirbel um Seehofer-Spekulationen

Teile der CSU: Öffentliche Rücktrittsforderungen

Ungeachtet des Zeitplans wurden aber schon seit dem Wahlabend immer wieder aus unterschiedlichen Teilen der Partei öffentliche Rücktrittsforderungen an den Parteichef laut - von Kommunal-, Landes- und Bundespolitikern, aus Kreisverbänden, von früheren CSU-Granden. Schnell waren sich nach der Wahl weite Teile der Partei einig darin, Seehofer allein die Schuld am Wahldebakel zuzuschieben - Spitzenkandidat Söder dagegen ist in der CSU unangefochten.

Beim Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen machte Seehofer vor zweieinhalb Wochen seinem Unmut darüber Luft. Er machte klar, dass er nicht - wie schon nach der Bundestagswahl - allein für alles verantwortlich gemacht werden will: "Das werde ich persönlich nicht mitmachen", sagte und betonte: "Nochmal mache ich einen Watschenbaum nicht."

Seehofer sei wahnsinnig erleichtert

"Die Zeit" zitiert nun namentlich nicht genannte Vertraute Seehofers, dass offenbar die Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, nicht erneut für den CDU-Vorsitz zu kandidieren, Seehofers Rückzugs-Entscheidung wesentlich beeinflusst habe. "Horst ist seitdem einfach wahnsinnig erleichtert, dass er nicht auch auf Merkels Männerfriedhof gelandet ist", sage einer der engsten Vertrauten. Nun könne er in Frieden gehen.

"Focus Online" wiederum meldete unter Berufung auf "informierte Kreise", Seehofer kämpfe weiter um das Amt. Dem Bericht zufolge soll parteiintern aber schon besprochen sein, dass Söder nach einem möglichen Rücktritt Seehofers den Parteivorsitz übernehmen solle. Söder solle aber seine Präsenz in Berlin auf ein Minimum beschränken, um sich auf seine Aufgaben als Ministerpräsident zu konzentrieren. Auch der CSU-Europapolitiker Manfred Weber sei hier eingebunden gewesen.

Söder kommentiert Spekulationen nicht

Weber wird als zweiter möglicher Kandidat für den CSU-Vorsitz gehandelt. Der Europapolitiker gilt vielen als Anti-Söder - liberaler als der Mittelfranke, mehr auf Ausgleich bedacht. Doch Weber konzentriert sich im Moment noch voll darauf, Spitzenkandidat der konservativen Europäische Volkspartei für die Europawahl 2019 zu werden. Die Entscheidung fällt morgen.

Söder weigerte sich in den vergangenen Tagen beharrlich, sich konkret zu seinen angeblichen Ambitionen auf den Parteivorsitz zu äußern. Im BR-Interview sagte er am Mittwochabend dazu lediglich: "Wie es jetzt weitergeht, werden wir dann sehen." Egal an welcher Stelle, werde jeder seinen Beitrag leisten.

Juso-Vorsitzender Kühnert spottet

Nach wie vor offen ist, in welchem Rahmen die CSU das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl analysieren und aufarbeiten will. Seehofer selbst hatte sich bereits offen für einen Sonderparteitag gezeigt. Am Sonntag trifft er sich mit den CSU-Bezirksvorsitzenden, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Möglicherweise wird er mit ihnen auch schon über seine eigene Zukunft sprechen - oder auch nicht.

Der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, spottete schon auf Twitter: "Mit dem Rücktritt von Horst Seehofer verhält es sich wie mit der Existenz des Weihnachtsmannes: Oft behauptet, nie realisiert und irgendwann verliert man enttäuscht den Glauben daran."