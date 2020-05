Das ist der neue Rathauschef in Bad Windsheim: Jürgen Heckel

Mit sagenhaften 56 Prozent der Stimmen war Jürgen Heckel von der Ortspartei WIR bei den Stichwahlen als klarer Sieger hervorgegangen und hatte seinen Vorgänger Bernhard Kisch von der CSU in Bad Windsheim im Rathaus abgelöst. Auf die Frage, warum er Bürgermeister werden wollte, antwortet er mit einem Lachen.

Schon 24 im Stadtrat

Seit 24 Jahren ist Jürgen Heckel im Bad Windsheimer Stadtrat und war auch schon Mitglied im Kreistag. Er ist dort geboren und aufgewachsen, fühlt sich verbunden mit der 12.000-Einwohner Stadt. Er kennt die Stadt, wie er sagt, von der Pieke auf. Als Vorsitzender von aktuell noch vier Vereinen ist er tief in Bad Windsheim verwurzelt.

Gelernter Fotograf

Jürgen Heckel ist 55 Jahre alt und gelernter Fotografenmeister. Für seine Ausbildung hat er Bad Windsheim verlassen. Zuerst lebte er einige Jahre am Bodensee, dann ging es nach Fürth und Gunzenhausen, bevor er in das Fotogeschäft seiner Eltern einstieg. Den Familienbetrieb jetzt für den Bürgermeisterposten zu verlassen, fällt ihm auch etwas schwer.

Tochter auch im Stadtrat

Denn Nachwuchs für das Geschäft gibt es nicht. Seine drei Kinder haben alle etwas anderes studiert. Doch seine Tochter tritt auf eine andere Art und Weise in seine Fußstapfen: Sie ist neue Stadträtin – sehr zur Freude ihres Vaters.

"Es wird interessant sein, zu seiner Tochter, Frau Dr. Isabell Heckel zu sagen und sie dann zu mir Bürgermeister Heckel." Jürgen Heckel, Bürgermeister Bad Windsheim

Sie ist mit 30 Jahren genauso alt wie ihr Vater damals war, als er in den Stadtrat gewählt wurde. Doch als Tierärztin will sie lieber in die Praxis ihrer Mutter einsteigen, als in 24 Jahren Bürgermeisterin zu werden.

WiR – Gruppierung vor 18 Jahren gegründet

Jürgen Heckel hat vor 18 Jahren die Gruppierung WiR gegründet. Diese steht für: Windsheimer und Ortsteilbürger ins Rathaus. Die Gruppierung ist mit fünf Stadträten zweitstärkste Fraktion im 24 Mitglieder starken Stadtrat.

Barrierefreie Altstadt

Die größte Sorge ist in Bad Windsheim zurzeit, wie in jedem anderen Rathaus auch: Corona. Einige andere kleinere Themen habe Jürgen Heckel bereits anstoßen können, sagt er. Eine Sache liege ihm dabei besonders am Herzen: Er wolle die Altstadt barrierefrei machen, damit Kurgäste, die in Kliniken in Bad Windsheim untergebracht sind, problemlos mit Rollator oder Rollstuhl durch die Innenstadt fahren können.

Bürgermeister ist Hobbygärtner

Mit dem Amt des Bürgermeisters hat Jürgen Heckel einen vollen Terminkalender bekommen, da bleibt wenig Zeit für Hobbys. Doch sein Garten ist ihm ein wichtiger Ausgleich zum Alltagsstress. Im Sommer geht er schon vor sechs Uhr mit seinem Hund in den Garten und gießt seine zahlreichen Blumen.