Das Impfen geht in eine neue Phase: Wenig Nachfrage in Bayern

Impfzentrum Memmingen. Hier wollten die Verantwortlichen den Impfturbo einlegen. 1.800 Dosen Astrazeneca standen bereit. Jeder, der wollte, konnte vorbeikommen und sich seinen Piks abholen. Nur, es kam fast keiner: Gerade einmal 180 Impfungen wurden verabreicht und schließlich die Impfaktion vorzeitig abgebrochen.

Weniger Erstimpfungen in den letzten Wochen

Tatsächlich scheint es schon seit einigen Wochen mit dem Impfen nicht so recht weiterzugehen. Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni stieg die Zahl der Erstimpfungen gerade einmal um elf Prozent, in den 30 Tagen davor waren es noch fast 20 Prozent.

Gerät die bayerische Impfkampagne also ins Stocken? Ein Ministeriumssprecher widerspricht: "Bei den Impfquoten haben wir in Bayern eine Art Pendelbewegung. Im Zeitraum der 21. bis 23. Kalenderwoche gab es in Bayern vermehrt Zweitimpfungen. So gibt es derzeit wieder vermehrt Erstimpfungen und in sechs Wochen wird es daraus resultierend voraussichtlich wieder mehr Zweitimpfungen geben. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass während der Pfingstferien rund 240.000 Impfungen weniger stattgefunden haben als vor oder nach den Ferien."