Das Hygienekonzept für die Oberfrankenhalle in Bayreuth steht

Bis zu 1.000 Zuschauer könnten künftig bei Basketballspielen in der Bayreuther Oberfrankenhalle dabei sein. Das entsprechende Hygienekonzept haben Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU), Sportamtsleiter Christian Möckel und Medi-Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil vorgestellt. Wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt, gelte vor und in der gesamten Halle, wie auch auf den Plätzen, eine Maskenpflicht.

Personalisierte Tickets, keine Gästefans und Einbahnstraßensystem

Der Zugang zur Halle könne nur über ein personalisiertes Ticket erfolgen, das am Einlass zusammen mit dem Ausweis kontrolliert werde. Das Benutzen der Toiletten sei während der Halbzeitpause nicht möglich, um parallel mit dem Einbahnstraßensystem in der Halle den direkten Kontakt unter den Besuchern auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Bodenmarkierungen und zusätzliches Personal sollen zudem dafür sorgen, den erforderlichen Abstand zwischen den Leuten bestmöglich einzuhalten. Außerdem gibt es keine Karten für Gästefans.

Sieben-Tage-Inzidenz als entscheidender Wert vor jedem Spiel

Insgesamt wären gemäß dem Hygienekonzept maximal 1.412 Zuschauer bei einem Bundesliga-Heimspiel von Medi Bayreuth vertretbar. Das entspräche einer Hallenauslastung von 41,5 Prozent. Die Politik, so Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil, mache aktuell jedoch andere Vorgaben und auch der vor jedem Spieltag neu zu prüfende Sieben-Tage-Inzidenzwert spiele eine entscheidende Rolle, wie viele Fans am jeweiligen Spieltag dabei sein können. Unter den heute aktuellen Gegebenheiten könnte der Bundesligastart der Bayreuther am 7. November gegen die Telekom Baskets Bonn demnach mit bis zu 1.000 Zuschauern stattfinden. Diese Plätze stünden ausschließlich Dauerkartenbesitzern zur Verfügung, heißt es weiter.

Hygienekonzept gilt für alle Veranstaltungen in der Oberfrankenhalle

Auch Stehplätze, so das Gutachten, können bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab einem Wert von 5 nicht belegt werden. Das erstellte Gutachten, so Sportamtsleiter Christian Möckel, wurde gezielt für alle Veranstaltungen in der Oberfrankenhalle erstellt und werde somit auch bei anstehenden Terminen angewendet. Man werde hier keine Abstriche machen und müsse nun sehen, wie man dieses Konzept auf andere Veranstaltungen projizieren könne.