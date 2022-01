Artikel mit Audio-Inhalten

Sanfter Tourismus: Das Hörnle will Entschleunigungberg bleiben

Höher, schneller, weiter: Das gilt für viele Tourismusorte. Nicht so in Bad Kohlgrub in den Ammergauer Alpen. Statt auf noch mehr Trubel auf dem Hörnle setzt die Gemeinde auf Nachhaltigkeit, baut keine neue Bergbahn - und trifft so den Nerv der Zeit.