Das höchste Holzhaus im Allgäu - komplett aus heimischem Holz

Die sieben Stockwerke sind komplett aus Holz, sogar der Aufzugschacht besteht aus einer 15 Zentimeter dicken Massivholzwand. Die Kemptener Wohnbaugesellschaft Sozialbau hat im Stadtteil Thingers ein Holzhaus gebaut, dass in dieser Größe und Bauweise einzigartig ist.

Vollholz-Bauweise ist eine planerische Herausforderung

Laut der bayerischen Baurordnung dürften Holzhäuser eigentlich nur vier Stockwerke haben, damit die Statik auch mitspielt. Eine besondere Herausforderung war deshalb die Planung des Vollholz-Projektes, so die Sozialbau GmbH. Außerdem stellten Brand- und Schallschutz die Planerinnen und Planer auf die Probe.

Mit Rohstoffen aus der Region in der Region produziert

Gebaut wurde das höchste Holzhaus im Allgäu innerhalb von sieben Wochen. Dass es so schnell ging, lag auch an den vorgefertigten Holzelementen, die eine Firma aus Oy hergestellt hat - aus insgesamt 350 heimischen Fichten, die die tragenden Bauteile für Wände und Decken bilden. Lediglich das Kellergeschoss wurde in Stahlbeton-Bauweise errichtet. Den Brandschutz hat ein neuartiges Verfahren gesichert: Weil bei einem Abbrand-Versuch nichts schief ging, können die Holzdecken in den Wohnungen sichtbar bleiben.

Holz, Solar und Nahwärme

Innovativ ist bei dem Projekt nicht nur die Vollholz-Bauweise: Energie und Wärme kommen von der Photovolatik-Anlage auf dem Dach, geheizt wird mit Nahwärme und eine Ladestation für elektrisch betriebene Fahrzeuge ist ebenfalls vorhanden.