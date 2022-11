"Das höchste der Gefühle" ist Pressefoto des Jahres 2022

"Endlich ein Siegerbild, das nichts mit Corona zu tun hat." So kommentiert der Vorsitzende des Bayerischen Journalistenverbands (BJV), Michael Busch, das diesjährige Siegerfoto von Johannes Hauser (Donaukurier, Ingolstadt). Doch auf den zweiten Blick vermittle Hausers Foto ja genau das Aufatmen gegen Ende der Pandemie: "Sein besonderer Blick aus dem Kettenkarussell hat mit den unsäglichen Erregern, die die Welt in Atem hielten, ganz viel zu tun. Das Bild strahlt die Lebensfreude, die Lust an der Geselligkeit, am Miteinander aus, wie es eben nur Fotografinnen und Fotografen einfangen können", so Busch. Für die Jury zählt neben der puren Lebensfreude "auch die Abendstimmung, die Farben, die Dynamik. Ein perfekt komponiertes Bild."

Über 900 Fotos eingereicht

Das habe sich auch in anderen der über 900 eingereichten Bildern zum Wettbewerb "Pressefoto des Jahres 2022" des BJV widergespiegelt. Einige zeigten aber auch "die Momente eines Jahres, die uns zum Nachdenken brachten, die beim Betrachten der Bilder Trauer und Wut auslösten" – wie zum Beispiel das Thema Ukraine, das der freie Schlierseer Fotograf Florian Bachmeier in der Kategorie "Europa" sehr eindrücklich eingefangen hat: mit dem Foto eines Mädchens aus Cherson, das gedankenverloren aus einem Busfenster schaut.

Der Hauptpreis des bayerischen Fotowettbewerbs ist mit 2.500 Euro dotiert. Hinzu kommen Auszeichnungen in acht weiteren Kategorien mit Preisgeldern zwischen 1.000 und 1.500 Euro.

"Wichtiger Bestandteil der Pressefreiheit"

Es stimmt Busch optimistisch, "dass es einige junge Fotografinnen mit ihren Bildern ganz nach vorne geschafft haben". Jeder vierte Teilnehmende des Wettbewerbs sei unter 35 Jahre alt, mehr als die Hälfte davon weiblich. Die Pressefotografie sei ein wichtiger Bestandteil der Pressefreiheit, der Demokratie: "Egal, ob es um Corona geht oder um die Freude der Menschen in einem Kettenkarussell." Vor zwei Jahren hatte der BR-Journalist Hennig Pfeifer im Bereich Umwelt und Energie gewonnen mit dem Bild einer Gewitterzelle über München.

Ilse Aigner lobt "tägliche Spitzenleistung"

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) würdigte die Arbeit der Fotojournalistinnen und -journalisten mit den Worten: "Geschehnisse überhaupt erstmal wahrzunehmen, die Augenblicke festzuhalten, weiterzutransportieren und diesen Momenten Dauer zu geben: Das sind auch die großen Verdienste der Pressefotografie." Der Job fordere bei jedem Wetter und jeder Uhrzeit. "Diese tägliche Spitzenleistung verdient Anerkennung und Wertschätzung", so Aigner anlässlich der Preisverleihung im Bayerischen Landtag in München.