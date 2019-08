Das Herzstück der Maxhütte wird abgerissen

Bald Touristen auf dem Hochofen?

Die Stadt Sulzbach-Rosenberg hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie die so genannte Hochofenplaza künftig genutzt werden könnte. Ein Industriearchäologe habe den baulichen Zustand des Hochofens, der sogenannten Cowper (Winderhitzer) und der Gießhalle sowie weiterer Gebäude untersucht. Ein Ergebnis erwartet Bürgermeister Michael Göth (SPD) Mitte September. Er könne sich eine kulturelle, touristische oder museale Nutzung vorstellen. Eine Summe, was die Instandsetzung und Nachnutzung des Hochofens kosten könnte, möchte Göth noch nicht nennen, das komme auf das Gutachten an.

Teile des Werks werden recycelt

Die Maxhütte ist eines der größten Industriedenkmale Süddeutschlands. Eine Erhaltung des gesamten Komplexes konnte finanziell nicht auf die Beine gestellt werden. Die nun abgerissenen Teile des OBM-Stahlwerks werden zum Teil in den Lechwerken in Augsburg recycelt oder aber auf Deponien gebracht. Der Ost- und auch der bald rückgebaute West-Teil des Geländes sollen als Misch-Gebiet wieder genutzt werden, so stellen sich die Stadt und auch der Eigentümer das vor. Demnach komme eine gewerbliche Nutzung in Frage, oder auch eine Wohnbebauung. Dazu muss aber zunächst der Boden saniert und das Gelände erschlossen werden.

Maxhütte ging zweimal Pleite

Nach der ersten Pleite 1987 gingen in der Maxhütte nach dem zweiten Konkurs im September 2002 endgültig die Lichter aus. Anlagen aus dem riesigen Koloss laufen zum Teil heute noch in anderen Ländern weiter. Eine Sauerstoffanlage wird beispielsweise nach wie vor in Indien betrieben, eine Schienenrichtmaschine in der Türkei und auch Walzgerüste laufen in der Türkei, so Objektmanager Bernhard Dobler von der Maxhütte Verwertungs- und Verwaltungs-GmbH.

Bis zu 9.000 Arbeiter in Spitzenzeiten

In der Maxhütte wurden in erster Linie Eisenbahnschienen hergestellt, aber auch viele andere Stahlprodukte für die Eisenbahn- und Autoindustrie. In Spitzenzeiten arbeiteten 9.000 Menschen hier. Als so genanntes integriertes Hüttenwerk galt sie als technisch einmalig weltweit, weil in einer Linie vom Hochofen über das Stahlwerk bis hin zum Walzwerk alle Produktionsschritte integriert waren, also von der Verhüttung des Erzes bis zum fertigen Endprodukt alles hier passierte. Basis der Produktion war Erz, das viele Jahrzehnte auch rund um Sulzbach-Rosenberg abgebaut worden ist.

Das so genannte OBM-Verfahren wurde hier in der Maxhütte entwickelt und patentiert. Viele Unternehmen weltweit bedienen sich noch heute dieses Verfahrens zur Stahlerzeugung. Auf der Hochofenplaza finden jährlich mehrere Veranstaltungen statt, unter anderem ein Weihnachtsmarkt oder auch Festivals.