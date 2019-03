Das große Aufräumen nach dem Schneebruch am Blomberg

Mindestens 200.000 Euro kostet den Betreiber der Blombergbahn, Hannes Zintel, die Instandsetzung der Anlagen. Am Hausberg der Bad Tölzer war Anfang Januar so viel Schnee gefallen, dass die Bäume zu Tausenden abgebrochen oder umgefallen waren. Viele sind in die Trasse des Sessellifts gestürzt oder auf die Schienen der Sommer-Rodelbahn.

"Die Natur hat uns mal wieder gezeigt, wer der Chef ist." Hannes Zintel

1.300 Festmeter Holz wurden bisher aus der Lifttrasse entfernt. Diese Woche werden die Schienen der Sommer-Rodelbahn repariert. Bis Ostern sollen die Anlagen so instand gesetzt sein, dass ein normaler Freizeitbetrieb stattfinden kann. Mehrere Monate wird es dauern, die Baumstümpfe zu roden. Wegen des Schnees waren viele der abgeknickten Bäume in einem Meter Höhe abgesägt worden.