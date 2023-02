Das "Gold des Spessarts": Eichen-Stamm erzielt Rekordpreis

Mit dem Erlös der Eichen-Versteigerung in der Marktgemeinde Burgsinn im Landkreis Main-Spessart ist Forstamtsleiter Hans-Peter Breisch vom Forstamt vollauf zufrieden: Bei dem Verkauf von 192 Eichenstämmen kamen rund 425.000 Euro zusammen. Der teuerste Baumstamm brachte 18.321 Euro ein – aktuell der Spitzenpreis im Freistaat. "Das ist unglaublich", sagte Breisch BR24.

Teuerster Baum Bayerns fast makellos

Die gefällten und nun verkauften Eichen waren zwischen 150 und 300 Jahre alt. Der teuerste Baum der Versteigerung, eine über 300 Jahre alte Eiche aus der Waldabteilung "Gaisrain" hat Breisch zufolge fast keinen Fehler und ist mit seinem milden, honiggelben Farbton und den engen Jahresringen einzigartig.

Furnierholz aus dem Spessart auch im Apple-Hauptquartier

Ersteigert hat den Eichenstamm ein Furnierwerk aus Lohr am Main. Dort wird das Holz weiterverarbeitet zu Schnittholz und hochwertigen Furnieren aus Spessarteichen. Veredeltes Buchenholz wird durch das im Familienbetrieb entwickelten Spezialverfahren zur heißbegehrten Trüffelbuche. Sie wird für Yacht oder Privatjet, aber auch fürs Snowboard eingesetzt.

Spessart-Furnier aus Lohr ist auf der ganzen Welt verbaut: Etwa im Londoner Flughafen Heathrow, im Pariser Louvre, in edlen Küchen in Japan oder Südkorea oder auch im neuen Apple-Hauptquartier in Cupertino in Amerika. Lohrer Holzprodukte gehen nach Italien, in die USA, nach England, Hongkong, Dänemark, Indien, Malaysia, Singapur und Australien. Das Furnierwerk spricht von einer Exportquote von mittlerweile 75 Prozent.

Großes Interesse an Spessart-Eichen

Eichen, besonders die aus Burgsinn, sind international sehr gefragt. Wegen ihrer Farbe und ihrer Qualität – und gerade diese wollen Furnierwerke für internationale Kunden im Schiffs- und Möbelbau und ebenso die französischen Fassbauer für Barrique-Fässer. Nachdem in Frankreich das Eichenholz knapp wird, wird es auch dorthin geliefert. Der Burgsinner Forstamtsleiter sprach von 15 Interessenten.

Burgsinn erzielt regelmäßig Top-Ergebnisse bei Holzversteigerungen

Bereits in den Jahren 2015 und 2016 kam der wertvollste bayerische Baumstamm aus Burgsinn. Burgsinn ist die einzige Gemeinde, die Holz aus dem eigenen Wald versteigern lässt. Ansonsten geschieht das bei den Bayerischen Staatsforsten. 2022 kostete der teuerste bayerische Eichenstamm, die sogenannte "Braut", 12.034 Euro und stammte aus Rothenbuch im Spessart.