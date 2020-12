Das ging noch mal gut: Feuerwehr behält Kommandanten

Die Freiwillige Feuerwehr in Rückersdorf im Nürnberger Land hat eigentlich gute Arbeitsvoraussetzungen: engagierte Feuerwehrleute, ein neues Gerätehaus, moderne Einsatzfahrzeuge. Der Kommandant jedoch scheidet zum Jahreswechsel aus, die geplante Neuwahl fiel coronabedingt aus.

Mit diesem Problem kämpfen derzeit viele Vereine und Organisationen. Große Versammlungen können aus Hygienegründen nicht stattfinden. Dringende Neuwahlen fallen flach. Im fränkischen Rückersdorf schreibt die Feuerwehrsatzung eine Präsenzveranstaltung für die Wahl des Kommandanten vor.

Problem: Fachfremder Bürgermeister wäre nachgerückt

Die Aufgaben des Kommandanten werden automatisch dem Bürgermeister übertragen, wenn kein neuer Kommandant gewählt wird. Das aber wäre ein echtes Problem für den Gemeindechef. Bürgermeister Johannes Ballas (CSU) habe überhaupt keine Ahnung von der Feuerwehrarbeit, sagt er im BR-Interview: "Ich bin bei vielen Übungen dabei, bei der Feuerwehr, also als Gast, als Zuseher, aber was jetzt gemacht werden muss, wie die Technik aussieht, wer muss sich um was kümmern, wer ist wo verantwortlich, bin ich absolut außen vor."

Für 150 bis 200 Einsätze muss die Feuerwehr in Rückersdorf ausrücken, bei Verkehrsunfällen oder Bränden. In Rückersdorf halten sie eine sogenannte "First Responder Unit" vor. Müssen also schnell einsatzbereit sein. Damit die Frauen und Männer gewappnet sind, muss der Kommandant Einsatzpläne schreiben, Schulungen durchführen, Teams einteilen.

Lösung: die Satzung aufheben

Die Gemeinde zog die Notbremse – und hob die Feuerwehrsatzung auf. Das ging nur per Beschluss in der Gemeinderatssitzung. Und auch die fand nur unter schwierigen Bedingungen aufgrund der momentanen Pandemieregeln statt. Das war vor einer guten Woche. "Und damit war der Weg frei für eine Briefwahl", erklärt der Bürgermeister. Die Feuerwehrmitglieder wurden angeschrieben und bekamen die Briefwahlunterlagen wie bei einer Kommunalwahl zugeschickt.

Übungen ab Inzidenzwert unter 100

Der alte und der neue Kommandant heißt – Heiko Kampf. Der kann nun sein Ehrenamt weiter betreiben. Und hat schon die nächsten Herausforderungen ab Januar zu meistern. Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte in der Region fiel für zwei Monate jeglicher Ausbildungsbetrieb für die Feuerwehr flach. Um die Einsatzbereitschaft zu sichern, müssen die Feuerwehrler aber üben. "Sobald der Inzidenzwert unter 100 sinkt, legen wir wieder los. Erst einmal in Kleinstgruppen, nach strengen Hygieneregeln", erklärt der frischgewählte Kommandant.

Kontinuität bleibt gewahrt – Vorbild für andere Vereine

In Rückersdorf können sie nun reibungslos weiterarbeiten. Ein Weg, den wohl viele andere Vereine und Gruppierungen auch wählen müssen. In Rückersdorf wollten sie auch in Zeiten von eingeschränkten Versammlungsmöglichkeiten demokratische Prinzipien nicht aufgeben. Und haben die Briefwahl mit in die Satzung mit aufgenommen. "Mir war und ist schon wichtig, dass ich meine Truppe hinter mir habe", sagt Heiko Kampf dazu. Er will die nächsten sechs Jahre als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Rückersdorf mit Engagement angehen.