Das gilt im Wahllokal: Hygieneregeln - aber kein 3G

Davon abgesehen ist jedoch die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in ihrer aktuellen Fassung zu beachten. Das bedeutet vor allem, dass wie etwa beim Einkaufen mindestens eine medizinische Maske zu tragen ist. Darüber hinaus hat das bayerische Innenministerium den Städten und Gemeinden aufgetragen, ein Hygiene- und Schutzkonzept für Wahllokale zu erstellen.

Im Wahllokal: Abstand halten, lüften, desinfizieren

Gemäß der Anweisung kann sich dieses an den "veröffentlichten Schutzmaßnahmen für die Kommunalwahlen und Bürgerentscheide orientieren", wie sie bereits vergangenes Jahr angewendet wurden. Das heißt unter anderem: mindestens anderthalb Meter Abstand halten, regelmäßig die Räume lüften und Oberflächen desinfizieren.

Wo es möglich ist, werden manche Wahllokale wieder Einbahnstraßen einrichten, um Kontakte zu reduzieren. Auch reinigen die Wahlhelferinnen und -helfer die bereitgestellten Stifte in der Regel nach jeder Benutzung. Wer will, kann in vielen Kommunen aber auch einen eigenen Stift mitbringen.

Teilweise weniger Wahllokale oder in größeren Gebäuden

Darüber hinaus kann es je nach Wohnort kleinere Unterschiede zu früheren Wahlen geben. So weist beispielsweise die Stadt Burghausen darauf hin, dass die Zahl der Wahllokale reduziert worden sei, weil mit mehr Briefwählern gerechnet werde. "Das bedeutet auch, dass sich für Wählerinnen und Wähler Änderungen im für sie zuständigen Wahllokal ergeben können", heißt es.

Die Stadt Nürnberg hat nach eigenen Angaben 95 Prozent der Wahllokale in größeren Schulgebäuden untergebracht, um Engstellen möglichst zur vermeiden. In Bayreuth kommen laut Hygienekonzept "virusresistente Kugelschreiber" zum Einsatz.

München: 3G-Regelung für Helferinnen und Helfer bei Briefwahl

Eine Sonderregelung gilt in München für Wahlhelfende: Da in der Landeshauptstadt zum Auszählen der Briefwahl fast 3.500 Menschen zusammenkommen, müssen zumindest sie die 3G-Verordnung beachten. Testmöglichkeiten stehen nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats vor Ort zur Verfügung.

Die Stimmabgabe in den Wahllokalen in München ist davon aber nicht betroffen: Auch dort kann jeder ohne Test oder Impfung seine Kreuzchen machen.