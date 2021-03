vor etwa einer Stunde

Das gilt ab Montag für Schulen und Kitas in Oberbayern

Ab kommenden Montag soll an den Schulen und Kitas in Oberbayern wieder Regelbetrieb stattfinden. Vorausgesetzt, die 7-Tages-Inzidenz vor Ort liegt bei unter 100. Doch das war am Stichtag Freitag nicht in allen Landkreisen der Fall. Ein Überblick.