Das Geschäft mit dem Regenbogen – Solidarität oder Pinkwashing?

Weltweit wird im Juni Pride Month gefeiert

Nicht nur Simonetti, viele Menschen schmücken sich momentan mit der Regenbogenfahne, auf T-Shirts, Taschen und Hausfassaden – denn der Juni ist Pride Month. Er ist damit eine Art Verlängerung des Christopher Street Days und wird weltweit gefeiert, erklärt Markus Apel, vom Lesben und Schwulenverband in Bayern. "Man möchte sich einen Monat des Jahres ganz speziell auf die queere Community richten und schauen, was für Interessen sind da, was für Ziele und was für Schwierigkeiten."

Ursprung in den Stonewall-Unruhen

Der Pride Month geht zurück auf die Stonewall-Unruhen in New York. Dort kam es am 28. Juni 1969 im Stonewall Inn, einer Bar in der Christopher Street, zu einer gewaltsamen Razzia durch die New Yorker Polizei. Es folgte ein tagelanger gewaltsamer Aufstand zwischen Homo- und Transsexuellen und der Polizei. Die Unruhen gelten als der erste große Protest und damit auch als Wendepunkt in der amerikanischen LGBTIQ*-Bewegung und werden weltweit gefeiert.

Obwohl in Deutschland für viele eher der Christopher Street Day (CSD) ein Begriff ist, wird auch der Pride Month hier immer präsenter. "Die Sozialen Medien haben einen intensiven Einfluss darauf, wie wir die LGBTQ* Community sichtbar machen, wie auch Menschen, die selber nicht zu dieser Community gehören, queere Menschen und ihre Belange sichtbar machen", so Markus Apel.

Unternehmen beteiligen sich am Pride Month

Inzwischen beteiligen sich auch viele Unternehmen am Pride Month: Sie hängen Fahnen aus, machen digital darauf aufmerksam, färben ihr Logo in Regenbogenfarben oder bringen Pride-Kollektionen auf den Markt. Oftmals steht dabei auch der Vorwurf des Pinkwashing im Raum: Dass es sich also nicht um ehrliches Engagement, sondern um eine Marketing-Strategie handle. Das Wort leitet sich von Pink und "Whitewashing“, also englisch für Schönfärberei, ab.

Vorwurf des Pinkwashing

Diesem Vorwurf muss sich zum Beispiel der bayerische Automobilhersteller BMW stellen. Das Logo von BMW ziert derzeit auf dem internationalen Instagram-Account ein Regenbogen. Doch in Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Russland, wo die neutrale oder positive Darstellung von Homosexualität unter Strafe steht, sieht man lediglich das Standard-Logo. Davon ist auch Markus Apel vom Schwulen- und Lesbenverband in Bayern enttäuscht: "Da wäre es eigentlich super, wenn gerade Unternehmen, die sich zum Beispiel so Strafen auch leisten können, das dann trotzdem machen."

So sieht es auch Dr. Michael Plaß von Strong!, der LGBTIQ*-Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt am Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum München (SUB). Sein Wunsch ist, "dass eine Firma, wenn sie diese Werte vertritt, diese dann auch nach außen vertritt". Es sei in der Verantwortung eines Unternehmens, dafür – auch öffentlich – zu kämpfen und einzutreten.

Auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks erklärt BMW: "Wie bei solchen Kommunikations- und Marketingaktivitäten auch üblich, liegt es jedoch im Ermessen unserer Vertriebsgesellschaften und freien Importeure, selbst zu entscheiden, ob sie sich zentral initiierten Kommunikations- und Marketingkampagnen anschließen oder nicht." Dem Unternehmen sei es jedoch wichtig, Haltung zu zeigen, es verfüge über ein queeres Netzwerk mit weltweit über 500 Mitgliedern.

LGBTIQ*-Community als Marktlücke

Ob auf T-Shirts, Taschen oder Spielzeug: Viele Unternehmen haben sich zum Pride Month einiges einfallen lassen, um mit dem Regenbogen ihre Unterstützung der LGBTIQ* Community auszudrücken. Dr. Michael Plaß vom SUB sieht darin auch, den Versuch vieler Unternehmen, sich eine neue Zielgruppe zu erschließen und neue Umsätze zu generieren. "Gerade deswegen sehen wir die Unternehmen auch in der Pflicht, hinter dem zu stehen, was sie nach außen kommunizieren."

Unternehmen sollte auch Teile der Einnahmen spenden

Wer sichergehen möchte, sollte sich die Unternehmen einmal genauer anschauen. Zum Beispiel, ob "ein Unternehmen auch an gemeinnützige Organisationen spendet und etwas von seinen Einnahmen abgibt, die es zum Beispiel durch Regenbogenprodukte macht.", erklärt Kathi Roeb. Gemeinsam mit Julian Wenzel betreibt sie den LGBTIQ*-Podcast "Willkommen im Club" von Puls beim Bayerischen Rundfunk (hier geht´s zur Folge über Pinkwashing).

LGBTIQ*-freundliche Unternehmenskultur besonders wichtig

Zudem sei es wichtig, sich die Unternehmenskultur genauer anzuschauen: "Haben die Unternehmen auch wirklich einen Safe Space, einen Ort für ihre queeren Mitarbeiter:innen, wie sind die aufgestellt hinter den Kulissen?", so Roeb. Das fordert auch Dr. Michael Plaß von Strong!, der Münchner LGBTIQ* Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt: Es müsse eine Unternehmenskultur geschaffen werden, "in der sich LGBTIQ*s wohlfühlen, das bedeutet, sich nicht verstecken zu müssen, sich outen zu können."

Doch trotz Debatte: Nicht alles am Pinkwashing sei schlecht, betont Julian Wenzel vom BR-Podcast "Willkommen im Club": "Auch wenn nur auf Instagram das Profilbild ausgetauscht wird: Am Ende schafft es trotzdem mehr Sichtbarkeit."