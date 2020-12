"Das Geld von morgen" – Landtag berät Haushalt 2021

"Spare in der Zeit, dann hast du in der Not" – dieses Sprichwort hat sich die CSU lange zu Herzen genommen und Jahr für Jahr auf neue Schulden verzichtet. Dann kam Corona.

70-Milliarden-Haushalt

Man nehme 60 Milliarden Euro aus Steuereinnahmen und Bundes-Zuschüsse und füge dem rund 10 Milliarden an Corona-Sonder-Krediten hinzu – fertig ist er: der neue Haushalt, ein Kuchen von 70 Milliarden Euro. Schaut man tiefer in den 5.000 Seiten-Entwurf, wird deutlich: Trotz Corona bleibt jedes einzelne Stück mindestens so groß wie der Kuchen im Vorjahr: Landespflegegeld 390 Millionen, Krippengeld 105 Millionen, Familiengeld fast 770 Millionen, Kita-Beitragsfreiheit rund 500 Millionen.

Keine Spur von einer Sparrunde, kritisiert die haushaltspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen Claudia Köhler: "Wir haben jetzt fette Jahre gehabt mit Riesen-Steuereinnahmen. Die wurden auch gerne ausgegeben, anstatt hier Vorsorge zu treffen und die Hochschulen auf Vordermann zu bringen, die Schulen auf Vordermann zu bringen, die Ämter... So, und jetzt müssen unsere Kinder und Kindeskinder diese Zeche zahlen."

Grüne: Zu wenig Geld für Energiewende und Klimaanpassung

Die Grünen vermissen Gelder für die Energiewende und die Klimaanpassung, etwa zur Renaturierung oder Fassadenbegrünung gegen Hitzesommer in den Städten. Der neue Haushaltsplan beinhaltet jedoch die Ausgaben aus dem Volksbegehren und dessen Begleitgesetz.

Andere Posten wachsen deutlich: 15 Prozent mehr Budget für die Gesundheitsministerin und den Wirtschaftsminister – wegen der Kosten in der Coronakrise. Teile vom Etat fließen auch in neues Personal: 1.000 zusätzliche Lehrerstellen, 500 bei der Polizei, und auch in der Staatskanzlei in München entstehen 40 neue Stellen – die Staatsregierung schöpft aus dem Vollen. Und aus den Rücklagen: Diese schmilzen von insgesamt 8 auf 6 Milliarden Euro.

Digitalministerium weiter mit kleinem Budget

Was die Opposition im Landtag aber besonders stört: das Mini-Budget des Digitalministeriums. Rund 34 Millionen Euro gehen in die digitale Verwaltung, 36 Millionen Euro in die Computerspielförderung – am Ende stehen Digitalministerin Judith Gerlach operativ nur 9 Millionen Euro zur Verfügung. Der FDP-Landtagsabgeordnete Helmut Kaltenhauser findet das Konstrukt wenig sinnvoll: "Wir bräuchten mal endlich mal ein richtiges Digitalisierungsministerium. So hat das Ministerium ja wirklich nur eine Koordinationsfunktion, wenn es diese überhaupt hat. Die ganzen wesentlichen Entscheidungen fallen ja in den Einzelministerien."

SPD: Mehr ÖPNV und energetische Sanierung

Die SPD findet den Entwurf gar nicht so schlecht. Deren Haushaltssprecher Harals Güller wünscht sich hier und da mehr Investitionen: "Im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr, und bei dem Thema energetische Sanierung, sowohl im Privaten als auch bei den Kommunen. Im Entwurf ist da zu wenig Geld drin."

AfD: Zu viel Geld für Zuwanderung und Integration

Die AfD kritisiert die Ausgaben von fast zwei Milliarden Euro für den "Zuwanderungs- und Integrationsfonds" und die Zuschüsse zu Erneuerbaren Energien. Auch die Ausgaben wegen Corona sind in den Augen des AfD-Haushaltspolitikers Ferdinand Mang überflüssig und zulasten der nächsten Generation: "Wir haben jetzt noch mehr Schulden und müssten eigentlich noch mehr tilgen, haben aber viel weniger Einnahmen. Diese Schulden, wie sie sich die Regierung das jetzt vornimmt, werden wohl nicht so schnell getilgt."

CSU und Freie Wähler zufrieden

Die Regierungskoalition sieht im Entwurf eine gute Balance aus Investitionen und Abfederung der Corona-Folgen. Auch der Bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) rechtfertigt seinen Finanzplan fürs kommende Jahr. Schließlich stehe dieser unter dem Vorzeichen der aktuellen Pandemie: "Wir schauen, dass wir die Krise von den Menschen fernhalten können. Dafür wenden wir viel Geld auf. Wir stärken die Krankenhäuser, die medizinische Versorgung. Und wenn man auf der einen Seite die Wirtschaft unterstützt und Arbeitsplätze retten will, macht es wenig Sinn, auf der anderen Seite den Menschen Geld wegzunehmen. Deswegen haben wir noch keine konkreten Sparmaßnahmen, aber die Ressorts bringen 500 Millionen Euro an Einsparbeiträgen."

Sanfter Dezember-Lockdown noch nicht eingerechnet

Endgültig soll der Haushalt erst im kommenden März abgesegnet werden. Womöglich ist der Budgetentwurf dann bereits überholt: die Lockdown-Verlängerung im Dezember und daraus resultierende Steuereinbußen sind noch gar nicht eingerechnet.

Schuldenabbau – erst einmal vertagt

Und der Abbau der 27 Milliarden Altschulden in Bayern? Erst einmal vertagt. Erst müssen die in diesem Jahr neu aufgenommenen 20 Milliarden Euro Corona-Kredite abgestottert werden - bis mindestens 2045.