Das Geheimnis der Retzbacher Pfeffernüsse

Zucker, Eier, Milch, Mehl, Hirschhorn-Salz und Gewürze: Mehr braucht es nicht für die legendären Pfeffernüsse aus Retzbach im Landkreis Main-Spessart. Doch Bäckerin Gabriele Kilian vom Café Engelchen will die genauen Zutaten nicht verraten. Es ist schließlich ein Familienrezept aus dem Jahr 1857. "Laut unseren Aufzeichnungen hat ein Melchior Geiger die Pfeffernüsse kreiert. Damals eigentlich als Wallfahrtsgebäck", so Kilian. Eine Nachfahrin hat das Rezept übernommen und hat es über Generationen weitergegeben. In Retzbach ist sie bekannt als die "Pfeffernuss-Käth".

Retzbcher Pfeffernüsse mit Gewürzen – und Pfeffer

Gabriele Kilian verrät nur so viel: Zimt ist drin, Anis – und schwarzer Pfeffer. "Ohne den Pfeffer gäbe es ja den Namen Pfeffernüsse nicht", schmunzelt sie. Der Pfeffer gibt dem Gebäck auch eine gewisse Schärfe. Inzwischen gibt es viele Rezepte von Privatleuten, mal mit Kakao, mal mit Piment oder Nelken. "Viele Leute denken, sie haben das echte Rezept. Die lassen wir in dem Glauben. Aber das Original ist einfach das Original", sagt Kilian.

Erst die flüssigen Zutaten, dann das Mehl

In ihrer kleinen Backstube gibt die Bäckerin Zucker, Eier, Milch und Hirschhorn-Salz als Triebmittel in die Metall-Schüssel einer riesigen Knetmaschine. Der Knethaken vermischt die Zutaten. Erst dann kommt das Mehl dazu – und es entsteht ein richtiger Teig.

Nach dem Kneten wird ausgerollt und ausgestochen

Mit einem Teigschaber holt Kilian einen Teil des hellbraunen Teigs aus der Schüssel und gibt ihn auf die bemehlte Arbeitsfläche. Dann geht es ans Ausrollen und Ausstechen. "Unsere Pfeffernüsse sind traditionell rund und glatt. Figuren kann man aus dem Teig nicht ausstechen", erklärt die Bäckerin. Die etwa fünf Zentimeter großen Pfeffernüsse setzt sie einzeln auf ein großes Backblech und drückt sie mit einer Art Stempel fest.

Dann geht es in den Backofen. Fertig sind die Pfeffernüsse, wenn sie aufgegangen sind und eine hellbraune bis goldene Farbe haben. "Das hab ich im Gefühl, wenn die fertig sind", sagt die Bäckerin. In der Backstube duftet es herrlich nach Weihnachten. Mit einem Schaber löst sie die Plätzchen vom Blech, dass sie nicht festkleben.

Pfeffernüsse schmecken auch zum trockenen Silvaner

Gabriele Kilian verkauft die Pfeffernüsse in ihrem kleinen Café und im Internet, in Zeiten ohne Corona auch auf Weihnachtsmärkten – und überraschenderweise auch im Sommer auf Weinfesten. Denn: Pfeffernüsse sind kein reines Weihnachtsgebäck. "Wir essen die gerne zum Wein, zum Beispiel in der Heckenwirtschaft oder in der Winzerhütte oberhalb von Retzbach", berichtet eine Café-Besucherin. "Weil sie so würzig sind, passen sie auch gut zu einem trockenen Silvaner – oder als 'Näscherle' nach der Brotzeit."

Tipp: "Reinblasen, dann werden die Pfeffernüsse weich"

Ein anderer Besucher hat noch einen Tipp: "Pfeffernüsse sind ja relativ hart. Deshalb nimmt man sie in den Mund und bläst hinein. Dann werden sie warm und weich – und man kann leichter abbeißen."