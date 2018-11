Das Geheimnis der Mindelheimer Kirchengruft

Mittwochnachmittag in der Jesuitenkirche in Mindelheim: Zwei Männer machen sich mit Hammer und Schraubenzieher an einer Bodenplatte zu schaffen. Allerdings sind die beiden in ganz offizieller Mission unterwegs: Christian Schedler, Leiter des Kulturamts und Markus Fischer, Leiter des Heimatmuseums, wollen herausfinden, was sich unter der Kirche verbrigt.

„Wir haben vor dem Chor eine Platte. […] Ich vermute, dass wir auf einen großen Hohlraum stoßen und wenn es eine Gruft ist, werden entweder im Boden [Überreste von] Bestattungen sein oder in den Wandfächern.“ Christian Schedler, Kulturamtsleiter Mindelheim

Ein Blick in die Tiefe

Schon im Vorfeld wurden Probebohrungen in Auftrag gegeben und am Mittwoch wurde das Bohrloch in die Unterwelt mit einem Bauendoskop ausgeleuchtet. Tatsächlich kam im Boden ein Hohlraum zum Vorschein, außerdem wurde das Licht der Kamera reflektiert. Schedler vermutet, es könnte sich um fluoreszierende Schimmelpilze handeln oder um Grabbeigaben aus Metall.

Was verbirgt sich unter der Kirche?

Weil das Bild aber zu schlecht war, um eindeutige Schlüsse daraus zu ziehen, sollen weitere Sichtungen folgen: Dazu muss möglichst rasch das Bohrloch verstärkt werden, im nächsten Schritt soll eine hochwertigere Kamera bessere Aufnahmen liefern. Wann die Kamera zum zweiten Mal in die vermutete Grabkammer hinuntergelassen wird, steht noch nicht fest.