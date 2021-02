Das Geheimnis der bunten Steine in Aschaffenburgs Innenstadt

Mal lacht einer von der Parkbank entgegen, mal guckt einer verschreckt aus einem Baum, mal liegt einer auf einem Straßenpoller. Nur der aufmerksame Beobachter sieht die bunten Hinterlassenschaften von Florian Harzbecher in Aschaffenburg. Passanten haben lange über ihre Herkunft gerätselt – und dann und wann auch mal einen mitgenommen. Jetzt haben lokale Medien unlängst den 43-Jährigen als denjenigen "geoutet“, der überall in der unterfränkischen Kreisstadt am Main bunt bemalte Steine verteilt.

Gut so, sagt Harzbecher. "Dann kann ich wieder neue machen." Inmitten der Pandemie hat der Aschaffenburger sein kreatives Hobby - Acryl auf Stein - einem höheren Zweck geweiht: Menschen hinter Masken ein Lächeln schenken - mit Steinen, denen er ein ganz maskenfreies Lachgesicht aufmalt.

In Corona-Zeiten ein Lachen schenken

"Gerade auch, weil man durch die Maske überhaupt keine Emotionen mehr sieht, will ich den Mitmenschen auf diesem Weg ein kleines Lächeln schenken", sagt er. Zumal Harzbecher weiß, wie wenig manch einer in Corona-Zeiten zu lachen hat: Schließlich stand er bis vor kurzem noch ohne Arbeit da. Erst seit kurzem hat der gelernte Industriekaufmann wieder einen Job in Aussicht.

Die zurückliegende Zeit kann er als kreative Auszeit verbuchen: Bestimmt 400 Steine, schätzt er, habe er in den Corona-Monaten gesammelt, zu Hause mit Lachgesicht versehen und hernach in ganz Aschaffenburg verteilt. Dort schmücken sie nun die Innenstadt, die jetzt auch von herumstehenden Schrotträdern befreit werden soll.

Der etwas andere Straßenkünstler

Eine willkommene Alternative zu den Hausfassaden, die er einstmals besprüht hat. "Ich habe früher Graffitis gemacht, deswegen finde ich Farbe auf Stein grundsätzlich schon einmal gut. Aber so kleine Steine gehören ja niemandem, von daher bin ich da auf der sicheren Seite“, sagt er.

"Stonesflow" auf Instagram: Graffiti im Taschenformat

Und überhaupt behält er sie nie, sondern bringt die gesammelten Steine wieder an den Mann oder an die Frau. Feinsäuberlich gewaschen, mit Acrylstiften zum Leben erweckt und auf der Rückseite mit dem Schriftzug "Stonesflow" versehen. So heißt Harzbecher bei Instagram, wo er Fotos von bunten Steinen zum Teilen für alle hochlädt.

Zumindest in der digitalen Welt können sich also nicht nur die Aschaffenburger an den Steingesichtern erfreuen, wobei es der ein oder andere Stein auch schon weit hinaus in die "analoge“ Welt geschafft habe: "Ich habe meinen Freunden in Berlin welche geschickt, die dann nach London geflogen sind und sie dort verteilt haben“, sagt Harzbecher. Auf Reisen habe auch er immer welche dabei, auch wenn es damit in Corona-Zeiten nicht weit her ist. Umso mehr bleibt da den Aschaffenburgern zu schmunzeln.