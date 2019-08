Das Gäubodenvolksfest ist eine echte Kalorienbombe

Beim Gäubodenvolksfest gibt's längst internationale Schmankerl wie Tapas, Shrimps oder amerikanische Burger. Aber natürlich auch traditionelle Schmankerl wie Giggerl, Schweinshaxn, Steckerlfisch, Emmentaler, Brezn und gebrannte Mandeln. Da läuft das Wasser im Mund zusammen, aber manch einer sieht die Speckröllchen am Bauch oder den Oberschenkeln schon wachsen, wenn er nur an solche Köstlichkeiten denkt. Wie viele Kalorien haben Bier und Co. tatsächlich?

500 kcal für eine Maß Bier

Im Sekundentakt gehen auf dem Gäubodenvolksfest Maßkrüge voller Bier über den Schanktisch – schön und g'schmackig, aber auch gehaltvoll. Eine Maß Bier – wenn sie gut eingeschenkt ist – könne knapp 500 Kilokalorien (kcal) haben, mit Wasser wäre man bei Null, erklärt Ernährungsberaterin Andrea Götz. Aber wer will schon bei einer Wassermaß sitzen, wenn rundherum das Bier fließt - vielleicht wäre alkoholfreies Bier eine Kalorien-Alternative? "Alkoholfreies Bier hat ein Drittel weniger an Kalorien. Ein Radler hat auch weniger wie eine Maß Bier – etwa 360 kcal", sagt die Ernährungsberaterin.

Viel Positives an den gehaltvollen Schmankerln

Den Spaß beim Gäubodenvolksfest will die Ernährungsberaterin von der AOK aber niemandem verderben. Sie sucht nach dem Positiven bei den Schmankerln: Bier hat beispielsweise auch gesunde Bestandteile wie Vitamin B oder Mineralien. Das ist durchaus gesund, aber wie immer ist die Menge entscheidend. Zu viel vom Gerstensaft ist ungesund.

Emmentaler ist ein gesunder Käse

Am typischen Volksfestkäse findet Götz auch etwas Gutes: Emmentaler sei ein gesunder Käse mit viel Kalzium. Nur auf das Salz sollte man lieber verzichten – Emmentaler enthält eh schon genug. Kalorienarm ist der Käse aber keinesfalls: 100 Gramm haben 400 kcal. Wer noch eine große Breze dazu isst, der kommt zusammen dann schon auf fast 1.000 kcal.