Das Forchheimer Annafest beginnt

In Forchheim startet heute das traditionelle Annafest. Pünktlich um 17.00 Uhr wird Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) das erste Bierfass anstechen und damit die "fünfte Jahreszeit" in Forchheim einläuten. Zum kühlen fränkischen Bier von 18 unterschiedlichen Brauereien gibt es zünftige Brotzeiten, warme fränkische Küche oder internationale Spezialitäten. Außerdem gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte und Live-Musik.

Festzug mit politischer Prominenz aus München

Insgesamt werden auf den Bierkellern an den elf Festtagen mehr als eine halbe Millionen Besucher erwartet, teilt die Stadt Forchheim mit. Die Bierkeller im Kellerwald sind von 10.00 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet. Der Annafestzug sammelt sich am Samstagnachmittag am Rathausplatz. Ab 15.30 Uhr ziehen dann zahlreiche Blaskapellen, Schützen, Abordnungen verschiedener Vereinen und Innungen durch die Innenstadt hinauf zum Kellerberg. Zum Festzug werden auch der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) und der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erwartet.

Wegen Waldbrandgefahr: Appell an die Festbesucher

Wegen der hohen Waldbrandgefahr ist das Rauchen nur in den Kellergaststätten und auf den geteerten Wegen des Festgeländes erlaubt. Durch das trockene Wetter stehe Forchheim kurz vor der höchsten Warnstufe fünf, sagt der Leiter des städtischen Ordnungsamtes Klaus Backer. Die Stadt appelliert daher an die Bürger, keine brennenden Zigaretten in den Wald zu werfen. Außerdem sollten auf Wiesen und Waldwegen keine Fahrzeuge parken, weil die Hitze des Katalysators den Boden leicht entzünden könnte.