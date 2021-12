Das ewige Lied vom Kasernengift in Katterbach

Übungen auf zwei Feuerlöschplätzen im Bereich des US-Flugplatzes in Katterbach haben per- und polyfluorierte Chemikalien – kurz PFC – in umliegenden Boden und Grundwasser gebracht. Das wurde bereits im Jahr 2014 festgestellt, doch so richtig passiert ist seitdem nichts. Seit dem vergangenen Jahr gibt es endlich ein Gutachten, in dem die US-Armee bestätigt, dass die Giftquelle auf ihrem Kasernengelände ist. Außerdem wurden bis Sommer dieses Jahres sechs Messstellen installiert, die alarmierende Wert feststellten. Eine Jahresbilanz, die die Stadt Ansbach und vor allem die Bürgerinitiative "Etz langt’s", nicht ganz zufrieden stellt.

Rückblick: wenig Fortschnitt in vielen Jahren

Bei Bekanntwerden der Belastung im Jahr 2014 wusste man nicht, wie giftig PFC tatsächlich ist. Zwei Jahre später wurde eine Aktivkohle-Filtrationsanlage eingebaut. Somit sollte kein kontaminiertes Grundwasser durch die Rohre auf dem Kasernengelände weitergeführt werden. Bis vergangenes Jahr ist dann eher wenig passiert. Dann räumte die US-Armee in einem Gutachten ein, für die Umweltschäden durch die Feuerlöschübungen verantwortlich zu sein und Schritte zur Sanierung in die Wege zu leiten. Veröffentlicht hatte sie dieses Gutachten 2019, eine übersetzte Fassung gab es erst im Januar 2020.

Die Rolle der BImA

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, abgekürzt BImA, ist Eigentümerin des Kasernengeländes, hat aber der US-Armee das Gelände zur Nutzung überlassen. Diese Nutzungsvereinbarung beinhaltet, dass die US-Armee für Umweltverschmutzungen verantwortlich ist und auch verpflichtet ist, diese auf eigene Kosten zu beseitigen. Die BImA nimmt dabei eine beratende Funktion ein, heißt es auf Anfrage. Derzeit würden in Katterbach in Abstimmung mit Fachbehörden weitere Untersuchungen durchgeführt, so die BImA. Ergebnisse dazu sollen Anfang kommenden Jahres vorliegen.

Die Stadt Ansbach als geduldiger Zwischenpol

Udo Kleinlein, Rechtsreferent der Stadt Ansbach, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema PFC. Dass sämtliche Schritte, um Grundwasserreinigungsmaßnahmen und Messstellen zu genehmigen und zu installieren, so viel Zeit in Anspruch nehmen, demotivierte ihn zunächst. Daran habe er sich gewöhnen müssen.

Allein eine anonymisierte Version des aktuellen Messgutachtens herauszugeben, dauerte rund ein viertel Jahr, so Kleinlein. In diesem Messgutachten aus dem Herbst kam heraus, dass an den Messstellen, die rund 250 Meter um das Kasernengelände liegen, die Giftkonzentration noch immer halb so hoch ist, wie auf den ehemaligen Löschübungsplätzen. Ein alarmierender Wert. Doch einfach Maßnahmen zu ergreifen, sei schwierig. Nun müsse man klären, wohin genau das Wasser fließt, um die richtigen Maßnahmen zu treffen. Sonst könne alles nach hinten losgehen, so Kleinlein. Dafür seien neue Messstellen erforderlich und dafür wiederum müssen aktuell geologische Forschungen betrieben werden.

Bürgerinitiative scharrt mit den Hufen

Jeder Tag, der verstreiche, sei schlecht, sagt Boris-André Meyer, Sprecher der Bürgerinitiative "Etz langt’s". Das aktuelle Messstellengutachten besagt, dass der nahe an Katterbach gelegene Ortsteil Obereichenbach gefährdet sei. Durch Untersuchungen, die im Sommer vorgestellt wurden, hat die Bürgerinitiative dort auch schon Verunreinigung durch PFC in Brunnen und Feldfrüchten festgestellt. Die Messstellen seien ein Anfang, aber man müsse schneller handeln. Laut Meyer muss vor allem die US-Armee ihre Fehler einräumen und alles dafür tun, um die PFC-Beseitigung voran zu bringen.

Ausblick und Hoffnungen von Stadt und Bürgerinitiative

Sowohl die Stadt Ansbach als auch die Bürgerinitiative blicken gespannt auf den Sanierungsplan, den die US-Armee 2022 vorlegen möchte. Je nachdem, wie dieser lautet, hoffen beide Parteien, dass die Sanierung von 28.500 Kubikmeter kontaminiertem Boden im Kasernengelände so schnell wie möglich starten kann. Die Stadt Ansbach wartet außerdem auf die Ergebnisse der geologischen Bodenuntersuchungen, um schnellstmöglich mit Mitteln der BImA weitere Messstellen zu installieren. Dann wiederum kann mit entsprechenden Ergebnissen in einiger Zeit die Sanierung im Außenbereich starten. Die Bürgerinitiative "Etz langt’s" wird konkreter: Das vergiftete Wasser soll so schnell es geht gereinigt werden, damit die Schadstofffahne, die sich in dem Ansbacher Ortsteilen Obereichenbach ausbreitet, gestoppt werden kann.