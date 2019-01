02.01.2019, 06:51 Uhr

Das erste Kind des Jahres am Uniklinikum Würzburg heißt Jule

Jule Schirling ist das erste in diesem noch jungen Jahr an der Würzburger Universitätsfrauenklinik geborene Kind. Am Neujahrsmorgen um 01:41 Uhr kam das gesunde Mädchen zur Welt.