Ende der Zeitzeugenschaft - Neue Formen der Holocaust-Erinnerung

Das "Ende der Zeitzeugenschaft", das Sterben der Überlebenden, mache es nötig, über neue Formen der Erinnerung nachzudenken, sagt Dietmar Süß, Experte für Neueste Geschichte an der Uni Augsburg. "In den Gedenkstätten spielt eine ganz zentrale Rolle die Frage, was passiert eigentlich in dem Moment, wenn man nicht mehr mit Überlebenden sprechen kann?" Gemeinsam mit der KZ-Gedenkstätte Dachau bietet der Lehrstuhl für Neuere und neueste Geschichte sowie der Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde deshalb jetzt das Zertifikat "Praxisfeld Gedenkstättenarbeit" an.

Zusammenarbeit mit KZ-Gedenkstätte Dachau

Die studienbegleitende Weiterbildung soll Absolventen einen Einblick in Theorie und Praxis der Gedenkstättenarbeit vermitteln. Das Angebot wendet sich an angehende Lehrer wie Historiker gleichermaßen, so Süß. Sie sollen dadurch erste Erfahrungen bei der Konzeption von Ausstellungen und Führungen sammeln, im Archiv der Gedenkstätte mithelfen und neue Vermittlungsformen erarbeiten und aktuelle Schwerpunkte der Forschung mit einbringen.

Interesse der Studierenden ist groß

Die Augsburger Geschichtsstudentin Ellen Puff hat sich bereits angemeldet. Für sie sei wichtig, sagte sie dem BR, Geschichte auch über Einzelschicksale erlebbar zu machen. Ihr Kommilitone Markus Boerchi reizt am neuen Zertifikatslehrgang, wie man Informationen aus der Gedenkstätte Dachau noch besser zugänglich machen könne, damit das Wissen um das Geschehen im KZ Dachau "barrierefrei möglichst viele Menschen erreichen kann". Das Seminar startet als studienbegleitende Weiterbildung im März.