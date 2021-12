Das Ende der Fürstbischöfe: Als Bamberg bayerisch wurde

Der Maxplatz liegt zentral, mitten in Bamberg direkt neben Fußgängerzone und Rathaus. Immer wieder steht er aber auch im Zentrum der Kritik bei Bürgerinnen und Bürgern: Vielen ist er zu öde und zu leer, zu viel Beton. Vor mehr als 200 Jahren stand genau auf diesem Platz eine gotische Kirche. "Hier stand eine der beiden großen Bamberger Pfarrkirchen, nämlich Sankt Martin, umgeben von einem Friedhof", erklärt Günter Dippold, Bezirksheimatpfleger von Oberfranken.

"Diese Kirche [Sankt Martin] haben die bayerischen Machthaber dann sogleich, nachdem sie hier das Sagen hatten, abbrechen lassen." Günter Dippold, Bezirksheimatpfleger Oberfranken

Auch die Kirche des Franziskanerklosters musste dran glauben. An ihrer Stelle ist heute ein Parkplatz. "Die Haltung war: Wir haben eh zu viel Kirchen in der Stadt, Bamberg war ja eine geistliche Stadt", so der Bezirksheimatpfleger.

Vier Bamberger Stifte wurden von den neuen bayerischen Machthabern aufgelöst. Die Dominikaner- und Franziskaner-Mönche durften keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen.

Bildung für Mädchen

Nur die von Mary Ward gegründete Ordensgemeinschaft der "Englischen Fräulein" durfte bleiben – sie setzte sich für die Bildung von Mädchen ein. Die Realschule und das Gymnasium der "Englischen", wie die Bamberger sagen, gehören heute immer noch zur Schullandschaft.

Bamberg als Entschädigung

Während Teile Frankens erst 1806 oder später unter bayerische Herrschaft gerieten, waren die Bamberger früher dran. Das Kurfürstentum Bayern sollte nach den Koalitionskriegen mit Frankreich für seine linksrheinischen Gebietsverluste entschädigt werden. Die weltlichen Herrscher sollten im Gegenzug geistliche Gebiete bekommen. Und so bekam Bayern im Friedensvertrag von Lunéville 1801 unter anderem das Hochstift Würzburg und eben Bamberg zugesprochen.

Ein paar Jahre nach Bamberg fiel Nürnberg 1806 zu Bayern

Schwacher Herrscher: Der letzte Fürstbischof

Christoph Franz von Buseck, Bambergs letzter Fürstbischof, war damals fast 80 Jahre alt und wohl dement. Er hatte dem Einzug der Bayern nichts entgegenzusetzen.

Kaum in der Stadt, begannen die Bayern damit, die Schätze der Kirchen und Klöster des Hochstifts zu enteignen. Die Herrscher aus München interessierten sich für alles, was sich zu Geld machen ließ. Sakrale Schätze waren in Kirchen und Klöstern reichlich zu finden. Auch der Domschatz mit den unersetzlichen Kaiserkronen von Heinrich und Kunigunde, den Bistumsgründern, kam in Kisten verpackt nach München.

In zeitgenössische Beschreibungen sei das Verhalten der neuen Machthaber als entsetzlich beschrieben worden. "Es wird davon gesprochen, dass die Dinge völlig pietätlos auseinandergerupft und zerschlagen wurden", erzählt Birgit Kastner, Hauptabteilungsleiterin "Kunst und Kultur" beim Erzbistum Bamberg.

Uni und Gerichte aufgelöst

Die Bayern lösten auch die traditionsreiche Universität auf. Sie ordneten die Gerichtsbarkeit neu: Die Folge: Fast alle Gerichte verließen die Stadt. Regierungssitz wurde später Bayreuth.

"Das hat massiv am Bamberger Ego genagt." Günter Dippold, Bezirksheimatpfleger Oberfranken

800 Jahre lang sei man Hauptstadt eines Fürstentums gewesen, mit Sitz eines Fürstenhofs. Und das war mit einem Mal nicht mehr so, sagt Bezirksheimatpfleger Dippold.

Ein Volkspark für Bamberg

Doch von den Bayern kam auch Gutes: Sie brachten ein Theater, Museen und große Bibliotheken in die Stadt, ordneten Verwaltung und medizinische Versorgung neu. Sie legten den Bamberger Hain an, einen Bürgerpark im Stil eines Englischen Landschaftsgartens mit Pavillons – ein damals sehr fortschrittliches Konzept. Bis heute lieben die Bürgerinnen und Bürger den weitläufigen Park mit dem alten Baumbestand.

Kaisergewänder kamen zurück

Ein kleines bisschen vom Domschatz holten sich die Franken dann doch zurück: Bischof Bonifaz Kaspar von Urban sorgte 50 Jahre nach der Säkularisierung dafür, dass die hochmittelalterlichen Kaisergewänder von Heinrich und Kunigunde heute wieder in Bamberg sind – im Diözesanmuseum nahe des Doms.

Nürnberg fiel 1806 zu Bayern. Der BR zeigt hierzu das Dokudrama "1806 – Die Nürnberg Saga" am 29. Dezember 2021 ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Ab 24. Dezember 2021 ist der Dreiteiler in der BR Mediathek abrufbar.