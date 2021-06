Das Drama um die Hofer Bahnhofsklos

Der Lack ist ab am Empfangsgebäude des Hofer Hauptbahnhofs. Die alte Pracht unter der verwitterten Fassade ist zwar noch erkennbar, doch gepflegt wird sie nicht. In den Bahnhofstoiletten zeigt sich das ganze Ausmaß des Verfalls: vollgeschmierte Wände, fehlende Spiegel und Toilettenbrillen, herausgerissene Spülhebel. Ein stiller Ort, den man schnell wieder verlassen möchte.

WC schlechtes Aushängeschild

Als "hygienische Vollkatastrophe" bezeichnet ein Reisender aus Hof die Bahnhofsklos und fügt hinzu: "Leute, die nach Hof kommen, sehen diese Klos und assoziieren diese Zustände mit der Stadt." Die Stadt hat damit allerdings gar nichts zu tun: Das Bahnhofsgebäude gehört der Deutschen Bahn (DB).

Deutsche Bahn hat kein Interesse an Hofer Toiletten

Der DB sind die Zustände natürlich bekannt. Doch anstatt die WCs zu sanieren, wollte die Bahn sie im Jahr 2015 schließen. Ersatzlos. In einem Schreiben der Pressestelle der DB an den Bayerischen Rundfunk heißt es: "Pendler:innen stehen sanitäre Anlagen in den Zügen zur Verfügung."

Für die Hofer Stadträtinnen und -räte allerdings war ein Bahnhofempfangsgebäude ohne Toiletten undenkbar. Die Folge: ein ungewöhnliches Arrangement. Die Stadt übernahm die tägliche Reinigung der Bahnhofsklos - bis heute.

Eine Toilette für eine Viertelmillion Euro

Es sei keine Option gewesen, die Sanierung der Toiletten für die DB zu übernehmen, sagte die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla im BR-Interview. "Ein Gebäude zu sanieren, das uns nicht gehört - das geht nicht", erklärt die SPD-Politikerin. Der Stadtrat entschied sich bereits im Jahr 2019 für eine Alternative: Den Kauf eines technisch modernen, münzbetriebenen und barrierefreien Toilettenhäuschens.

Bahnsteig 2 wird zum Standort für die öffentlichen Toiletten

Das kleine, flache Gebäude steht nun seit Mai dieses Jahres auf Bahnsteig 2. Es hat 245.000 Euro gekostet, wovon der Freistaat ein Fünftel übernimmt. Nach intensiven Verhandlungen mit der Stadt Hof hatte die Bahn dem Vorhaben zugestimmt. Es brauchte zwei Versuche, bis das öffentliche Toilettenhäuschen mithilfe eines Krans angeliefert werden konnte. Ein erster Versuch im Dezember 2020 scheiterte kurzfristig am Veto der Bahn, die Sicherheitsbedenken hatte. Im Mai gelang die Anlieferung. In den fünf Monaten dazwischen musste die Toilette in einem Depot zwischengelagert werden. Eva Döhla spricht von "Abstimmungsschwierigkeiten" mit der Bahn.

Klos gegen Vandalismus gesichert

Auf Bahnsteig 2 springt die Oberbürgermeisterin trotz hoher Absätze beherzt über den letzten Baugraben in das Toilettengebäude. Eva Döhla ist gekommen, um sich die Fortschritte anzusehen. Denn das Häuschen ist noch nicht in Betrieb - die Stromleitung muss noch ans Netz der DB angeschlossen werden. Großformatige Kacheln in Weiß und glänzendem Schwarz bedecken Boden und Wände, Toiletten und Waschbecken sind aus Edelstahl. Ein Föhn ersetzt Handtücher. Bis auf das Klopapier lässt sich hier nichts entfernen. "Mein erster Eindruck ist ein sehr guter", meint Eva Döhla. "Wir sind das den Reisenden und den Besucherinnen und Besuchern schuldig, dass sie hier etwas Ordentliches vorfinden."

50 Cent für das dringende Bedürfnis

Nicht alle sind damit einverstanden, dass sie künftig für den Toilettengang auf dem Bahnhof 50 Cent bezahlen müssen. "Manche können sich das nicht leisten", sagt eine Frau, die anonym bleiben möchte. Eine Rucksacktouristin hält 50 Cent für vertretbar. Ob es bei diesem Betrag bleibt, will die Stadt immer wieder prüfen. Nun soll das Häuschen erst einmal in Betrieb gehen. "Wir sind zuversichtlich, dass es in wenigen Tagen soweit ist", sagt Eva Döhla. Parallel dazu wird die Bahn die maroden Toiletten endgültig absperren. Das ist dann der hoffentlich letzte Akt im Drama um die Hofer Bahnhofsklos.