"Das Damengambit" beflügelt fränkische Schachbrett Manufaktur

Die Schneide-Maschine für Holzfurniere in der Werkstatt von Corinna Ulbrich läuft auf Hochtouren. Im vergangenen Herbst stieg die Nachfrage nach Schachbrettern in dem fränkischen Betrieb plötzlich sprunghaft an. Im Nu waren sämtliche Lagerbestände an Schachbrettern verkauft in alle Welt. Die Ulbrichs konnten sich die rasant steigende Nachfrage zunächst gar nicht erklären.

Dank "Das Damengambit" zum Verkaufsschlager

Auf einmal habe ihr Online-Shop geboomt, erzählt Corinna Ulbrich, die Großhändler hätten alle aufgestockt, und der Schachbrett-Hersteller verschickte ein Paket nach dem anderen. "Kurz vor Weihnachten waren unsere Lagerbestände fast leer. Irgendwann kam dann die Meldung, dass es die Netflix- Serie 'Das Damengambit' gibt. Dann ahnten wir zwar woher der plötzliche Schach-Boom kommt, wussten aber nicht, was das alles auslöst", so Ulbrich im Rückblick.

Serie beflügelt Schach-Szene

In der Serie des Streamingdienstes geht es um die junge Elisabeth Harmon, die im Amerika der 1950er- Jahre als Waisenkind in einem Heim das Schachspielen lernt. In dem von Männern dominierten Sport erobert sie die Schachbretter dieser Welt.

Die Geschichte beflügelt die ganze Schach-Szene. Galt Schach bislang eher als verstaubtes Herren-Hobby feiert das "Spiel der Könige" derzeit ein Comeback.

Edle Hölzer für kunstvolle Intarsien

Furniere aus 26 verschiedenen Edelhölzern aus aller Welt fügt Corinna Ulbrich zu Backgammon- oder Schachbrettern zusammen. Die gelernte Schreinerin und Holztechnikerin schneidet die Hölzer, die später das Schachbrett aus 64-Quadraten bilden, selbst zu. Der Betrieb ist bundesweit der einzige, der Schachbretter in Millimeter-genauer Intarsien-Arbeit noch von Hand fertigt.

"Die Intarsie lebt von der Handarbeit. Da muss ich ganz genau schauen, die 64-Holzquadrate richtig vermitteln und anlegen und auch mal mit den Händen nachdrücken, so dass die Fuge dicht ist und nachher auch die Qualität passt. Das schafft man nur mit dem Blick und mit den eigenen Händen." Corinna Ulbrich, Schachbrett-Manufaktur

Ob neben dem fränkischen Spielehersteller auch die Schach-Vereine von der vielbeachteten Serie profitieren können, wird sich wohl erst nach dem Lockdown zeigen. Derzeit finden Schachpartien nur online statt.