Das Bier ist abgelaufen: Brauereigaststätten in Corona-Zeiten

Die Gastwirtschaft ist geschlossen, die Tür klemmt. Gisi Hansen braucht Kraft, um in ihre Gaststätte zu kommen. Dann steht sie erst einmal im Flur, der zur Abstellkammer umfunktioniert wurde. Im Biersalon Trompeter in Hof geht seit Monaten nichts mehr. Eine Öffnungsperspektive für Gastronomen hatten Politiker – unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens vor Ort – zuletzt ganz vage angedeutet. Im Raum Hof sind die Aussichten schlecht, die Stadt verzeichnete jüngst den höchsten Corona-Inzidenzwert in Deutschland.

Absatzminus auch bei Familienbrauerei in Hof

In der Hofer Innenstadt bleibt wahrscheinlich auch die nächsten Wochen die Gaststätte geschlossen, die Hansen gemeinsam mit ihrer Schwester Monika betreibt. Das Bier für das Lokal kommt aus der eigenen Familienbrauerei Meinel, die in der 13. Generation geführt wird. Das Fassbier, das hier eigentlich ausgeschenkt wird, ist abgelaufen. Die Verluste bei den Fränkischen Brauereien, besonders mit angeschlossenen Wirtshäusern oder gar Hotels, summieren sich seit Monaten.

Bei Meinel betrug das Absatzminus im Januar etwa 27 Prozent. Ähnlichen Betrieben in Franken geht es nicht anders, zuletzt hatte der Besitzer eines Brauereigasthofes aus dem Landkreis Forchheim mit einer Wutrede im Internet dafür gesorgt, dass sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) dem Thema "Hilfe für Brauerei-Gaststätten" annahm.

Keine Veranstaltungen, keine Fassbier-Kunden

Beim Verein Bierland Oberfranken sammeln sie die Sorgen der 180 Mitgliedsbrauereien. Seit einem Jahr gibt es keine Feste, weder kleine noch große. Der Hofer Schlappentag findet virtuell statt, die Kulmbacher Bierwoche ist ebenso wie das Maisels Weißbierfest zum zweiten Mal in Folge abgesagt worden. Die 24 Mitarbeitenden der Meinel-Brauerei befinden sich in Kurzarbeit und bleiben kreativ. Neue Ideen wie virtuelles Biertasting ziehen durchaus Kunden an. Ein adäquater Ersatz für den finanziellen Ausfall ist das aber nicht.