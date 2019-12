Das Bayreuther Altstadtbad muss abgerissen werden

Das Altstadtbad in Bayreuth ist in seiner jetzigen Form nicht mehr zu retten. Das hat Bayreuths Baureferentin Urte Kelm in einer Sitzung des Hauptausschuss der Stadt gesagt.

Badesaison mitten in den Sommerferien beendet

Das kostenlose Freibad im Bayreuther Stadtteil Altstadt ist marode, immer wieder fielen in diesem Jahr wichtige technische Anlagen aus. Mehrfach musste das bei Bürgern beliebte Bad deshalb für mehrere Tage geschlossen werden. Mitten in den Sommerferien beendete die Stadt schließlich die Badesaison im Altstadtbad.

Lange Liste an Problemen im Altstadtbad

Die Liste der Probleme in dem 45 Jahre alten Bad sei lang, so die Baureferentin. Unter anderem seien im Sommer ein Rohrbruch, eine defekte Chlorpumpe und eine kaputte Chlor-Messstelle zu vermelden gewesen. Zweimal habe ein Technikraum unter Wasser gestanden, was weitere Schäden verursacht habe.

Altstadtbad verliert 35 Kubikmeter Wasser pro Tag

Das Bad verliere bei Betrieb täglich rund 35 Kubikmeter Wasser, heißt es. Die Stadt Bayreuth rechnet damit, dass ein Abriss und Neubau des Freibades rund 3,5 Millionen Euro kosten. Weil das Bauamt ausgelastet ist, sei mit einem Baubeginn nicht vor dem Jahr 2023 zu rechnen.

Teile des Altstadtbades sollen weiter genutzt werden

Bis dahin bleibt zumindest das Schwimmbecken geschlossen. Ob und wie die weiteren Teile des kostenlosen Freibades, darunter eine große Liegewiese, ein Kleinkinderbecken und ein Spielplatz, in den nächsten Jahren noch genutzt werden können, will das Baureferat noch prüfen.