Das Bayern 3-"Volksfest@Home" kommt nach Essenbach

Eine Brotzeit mit Obazda, Käse, Schinken, Brezen und Bauernbrot, serviert auf einem Holzbrett: Das gehört zum bayerischen Sommer wie der weiß-blaue Himmel, ebenso wie die Tracht und ein kühles Bier. Im Corona-Jahr 2020 fallen aber sämtliche Volksfeste aus. Deshalb hatte der Radiosender Bayern 3 eine besondere Idee: Zusammen mit dem Bayerischen Brauerbund und dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium liefern sie den Volksfest-Fans ein Fest nach Hause.

Kleines Volksfest dahoam zu gewinnen

Egal ob im Garten, auf dem Balkon oder im Hof – gefeiert wird überall. Seit 11. Juni bekommen immer freitags und samstags eine Gewinnerin oder ein Gewinner und neun Gäste ein kleines Volksfest nach Hause "geliefert". Mit dabei: Ein Food-Truck, der alle Teilnehmer mit einer deftigen Brotzeit mit Lebensmitteln aus Bayern verwöhnt. Um das Ganze perfekt zu machen, versorgen die lokalen Brauereien die Feiernden mit frischem Festbier. Noch bis Anfang Oktober ist das mobile Volksfest-Einsatzkommando von Bayern 3 im ganzen Freistaat unterwegs.

Mobiles Volksfest in Essenbach

Am Freitag ist das mobile Einsatzkommando in Essenbach bei Landshut unterwegs: Paulina Ebel hat sich beworben und gewonnen. Im Programm von Bayern 3 hatte sie die Aufgabe, ein Volksfestlied zu Ende zu singen: "Wahnsinn" von Wolfgang Petry. Weil sie das ohne Probleme gemeistert hat, feiert sie nun in Ihrem Garten ein ganz besonderes Volksfest.

Landshuter Bartlmädult fällt dieses Jahr aus

Da in Landshut die Bartlmädult, die an diesem Wochenende gestartet wäre, heuer nicht stattfindet, freuen sich Paulina und ihre Freunde schon sehr. Eine Brauerei aus Landshut liefert frisches Bier nach Essenbach: So steht einem Volksfest in Mini-Version nichts mehr im Wege.